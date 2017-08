Latvijas čempions šosejas riteņbraukšanā Neilands izcīnīja otro vietu Portugāles tūres trešajā posmā, kas bija sportista otrais UCI kategorijas daudzdienu velobraucienu goda pjedestāls šosezon. "Israel Cycling academy" komandas riteņbraucējs pirms ceturtā posma kopvērtējumā bija pakāpies uz 17. vietu, 50 sekundes aiz līdera Raula Alarkona.

Ceturtajā posmā sportistus sagaidīja vēl nopietnāks pārbaudījums. 152,7 kilometru garajā distancē tika iekļauts pa vienam trešās, otrās un pirmās kategorijas kāpumam. Tieši pirmās kategorijas kāpums tika pievarēts pēdējos kilometros. Finišs atradās vairāk nekā 1000 metru augstumā virs jūras līmeņa.

Distances laikā Neilands stabili brauca peletonā. Komandas biedri paveica lielisku darbu, sargājot latvieti no vēja pretestības. Tika darīts viss, lai Krists varētu sevi apliecināt tieši pēdējā kāpumā. To arī mūsu sportists darīja. Vēl četrus kilometrus pirms finiša kuldīdznieks atradās līderu grupiņā. Lai arī pašā pēdējā trases daļā Krists nedaudz zaudēja kontaktu no līdera, tomēr finišs tika sasniegts 12. vietā. Jāņem arī vērā, ka distances beigu daļā mūsu sportistam nācās zaudēt laiku, mainot velosipēda pakaļējo ratu.

Uzvaru posmā izcīnīja kopvērtējuma līderis Rauls Alarkons. Spāņa laiks distancē bija 4 stundas 2 minūtes un 52 sekundes. Otro vietu ieguva viņa komandas biedrs no "W52/ FC Portu" komandas Manuels Antunes Amaro, kurš uzvarētājam piekāpās par trijām sekundēm. Tāds pats laiks un trešā vieta itālietim Rinaldo Nocentini.

Neilands uzvarētājam zaudēja 46 sekundes. Vienu vietu virs mūsu sportista finišēja viens no Krievijas vadošajiem velosportistiem Jegors Silins, kurš pēc vairākiem gadiem "Katusha" komandā, šogad aizstāv "Radio Popular Boavista" portugāļu kontinentālo vienību.

Kopvērtējumā Krists Neilands no 17. vietas pacēlies uz 11. Līderim Raulam Alarkonam mūsu riteņbraucējs zaudē 1 minūti un 46 sekundes. Kuldīdznieks arī pārņēmis labākā jaunā braucēja kreklu. Tuvākais sekotājs Luišs Gomešs atpaliek jau par 1 minūti un 15 sekundēm.

Trešdien tiks veikts sacensību piektais posms, kurā sportisti sacentīsies 179,4 kilometru garajā distancē. Pamatā trase vedīs kalnā lejup, tomēr pēdējie kilometri gaidāmi nelielā kāpumā.

Volta a Portugal velobrauciena kopvērtējums:

1. Raul Alarcon, Spānija, W52/ FC Porto, 18:49:35

2. Rinaldo Nocentini, Itālija, Sporting Clube de Portugal, +00:00:25

3. Manuel Amaro Antunes, Portugāle, W52/ FC Porto, +00:00:29

4. Alejandro Marque, Spānija, Sportin Clube de Portugal, +00:00:35

5. Vicente Garcia De Mateos, Spānija, Louletano – Hospital de Loula, +00:00:43

6. Gustavo Cesar Veloso, Portugāle, W52/ FC Porto, +00:00:46

...

11. Krists Neilands, Latvija, Israel Cycling academy, +00:01:46