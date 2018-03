Par Latvijas šosejas riteņbraukšanas elites un U-23 vīriešu izlašu galveno treneri apstiprināts Toms Flaksis, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

29 gadus veco Flaksi galvenā trenera amatā līdz šī gada beigām ceturtdien vienbalsīgi apstiprinājusi LRF padome. Trenera pienākumos ietilps izlašu kandidātu apzināšana, kritēriju izstrāde uz pasaules un Eiropas čempionātiem, kā arī sportistu sastāvu noteikšana.

Flaksis ikdienā pilda riteņbraukšanas komandas "Rīga" trenera funkcijas un strādā ar virkni Latvijas vadošajiem elites velosportistiem, tostarp valsts čempionu Kristu Neilandu ("Israel Cycling academy") un šosezon divas starptautiskās uzvaras izcīnījušo Emīlu Liepiņu ("One Pro Cycling").

Iepriekšējās četras sezonas Flaksis strādāja "Rietumu banka-Rīga" komandas galvenā trenera amatā.

Pirms tam Latvijas izlasi vadīja titulētais latvietis Romāns Vainšteins, tomēr viņš jau pērnā gada jūnijā pēc paša iniciatīvas šo amatu atstāja, bet par vietas izpildītāju kļuva tieši Flaksis.

Šī gada Eiropas U-23 čempionāts šosejas riteņbraukšanā no 12. līdz 15. ūlijam notiks Čehijā, kamēr Eiropas elites čempionāts no 5. līdz 12. augustam risināsies Skotijā. Pasaules čempionāts, kur gaidāma pēdējos gados kāpumiem bagātākā trase, no 23. līdz 30. septembrim gaidāms Austrijā.