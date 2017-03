Pirmdien Francijā tika aizvadīts prestižā daudzdienu velobrauciena "Parīze – Nica" otrais posms, kurā 195 kilometru garās distances finiša spurtā uzvarēja Itālijas riteņbraucējs Sonijs Kolbrelli no "Bahrain Merida" komandas. Gatis Smukulis šoreiz finišēja 159. pozīcijā, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija

Līdzīgi kā svētdien notiekošajā "Parīze – Nica" daudzdienu velobrauciena pirmajā posmā, arī pirmdien, kad tika aizvadīts 195 kilometru garais otrais posms, dalībniekus sagaidīja vējaini un lietaini laika apstākļi. Varēja prognozēt, ka arī šajā reizē peletons visai ātri sadalīsies. Pirmajā posmā sevi labi parādīja Latvijas čempions Gatis Smukulis, kurš iesaistījās atrāvienā, bet finišēja 39. vietā, nedaudz vairāk nekā 3 minūtes aiz uzvarētāja Arno Demāra.

"Delko Marseille Provence" vienības sportisti bija aktīvi arī otrajā posmā. 22 sportistu līderu grupā distances pirmajā daļā iesaistījās Evaldas Šiskevičus. Ar lietuvieti kopā bija arī vadošie sprinteri – Aleksanders Kristoffs, Džons Degenkolbs, Andrē Graipels, Marsels Kitels, Arno Demārs, kā arī viņa tautietis Ignatas Konovalovas. Jāņem vērā, ka pēc pirmajām divām stundām vidējais ātrums sasniedza 49 kilometrus stundā. 55 kilometrus pirms finiša tā brīža līderus panāca skaitliski lielāka sekotāju grupa ar kopvērtējumā favorītu Alberto Kontadoru sastāvā.

Tikai pāris kilometrus vēlāk izveidojās nākamais atrāviens, kurā iesaistījās seši riteņbraucēji. Viņu vidū arī Šiskevičus. Vēlāk līderiem pievienojās Beļģijas čempions Filips Žilbērs, kurš veica solo izrāvienu no līderu grupas, kamēr pārējie atrāvienā esošie sportisti atgriezās peletonā. 2012. gada pasaules čempions Žilbērs tika panākts 9 kilometrus pirms finiša. Uzvarētāja liktenis izšķīrās 70 sportistu lielās grupas finiša spurtā, kurā pats ātrākais bija 26 gadus vecais Itālijas riteņbraucējs no "Bahrain Merida" komandas Sonijs Kolbrelli. Itālietim, kurš aizvada pirmo sezonu pasaules tūres apritē, šī bija pirmā uzvara kādā no pasaules tūres velobraucieniem vai velobraucienu posmiem. Otro vietu ieguva Vācijas sprinteris Džons Degenkolbs, bet trešais palika pirmā posma uzvarētājs Arno Demārs. Labāko desmitnieku noslēdza "Delko Marseille Provence KTM" vienības lietuviešu sportists Šiskevičus.

Gatis Smukulis finišēja sekotāju grupā, kas uzvarētājam zaudēja 21 minūti un 7 sekundes, tiekot ierindots 159. vietā. Kopvērtējumā Gatis atkāpies uz 86. vietu, 24 minūtes un 50 sekundes aiz līdera Demāra.

Francijas sportista Arno Demāra pārsvars pār tuvāko sekotāju kopvērtējumā Žuljēnu Alafilipi sasniedz 6 sekundes. Trešais šobrīd ir Žilbērs, kuru no līdera šķir 17 sekundes. Kontadors pašlaik ir 19. pozīcijā, 1 minūti un 18 sekundes aiz Demāra. Neveiksmīgs posms izvērtās vienam no favorītiem uz kopvērtējumu – "BMC Racing team" Austrālijas sportistam Ričijam Portem. Viņš zaudēja ļoti daudz laika, finišējot 14 minūtes un 16 sekundes aiz uzvarētāja. Kopvērtējumā Porte no Kontadora atpaliek jau 14 minūtes.

Velobrauciena trešajā posmā riteņbraucējus sagaidīs 190 kilometru gara distance ar diviem salīdzinoši nelieliem kāpumiem distances otrajā daļā.

Parīze – Nica velobrauciena 2. posms – 195 km:

1. Sonny Colbrelli, Itālija, Bahrain-Merida, 04:20:59

2. John Degenkolb, Vācija, Trek-Segafredo, +00:00:00

3. Arnaud Demare, Francija, FDJ, +00:00:00

4. Dylan Groenewegen, Nīderlande, Team LottoNl-Jumbo, +00:00:00

5. Christophe Laporte, Francija, Cofidis, Solutions Credits, +00:00:00

6. Matti Breschel, Dānija, Astana Pro Team, +00:00:00

...

159. Gatis Smukulis, Latvija, Delko Marseille Provence KTM, +00:21:07

Parīze – Nica velobrauciena kopvērtējums:

1. Arnaud Demare, Francija, FDJ, 07:43:28

2. Julian Alaphilippe, Francija, Quick-Step Floors, +00:00:06

3. Philippe Gilbert, Beļģija, Quick-Step Floors, +00:00:17

4. Alexander Kristoff, Norvēģija Katusha-Alpecin, +00:00:19

5. Tony Gallopin, Francija, Lotto Soudal, +00:00:19

6. Romain Hardy, Francija, Fortuneo - Vital Concept, +00:00:21

...

86. Gatis Smukulis, Latvija, Delko Marseille Provence KTM, +00:24:50