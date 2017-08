Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība ( UCI ) pēc aizvadītā pasaules čempionātā (PČ) publicējusi jaunāko BMX rangu, kurā Nāciju rangā elites grupā Latvija noslīdējusi uz piekto vietu, bet Junioru puišu un meiteņu grupā labāko trijniekā ir divi Latvijas sportisti - Mikus Strazdiņš un Vineta Pētersone. Vīru elites rangā visaugstāk no latviešiem atrodas Edžus Treimanis , informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Pirmo reizi sezonā individuālajos rangos labāko trijniekā iekļuvuši mūsu junioru vecuma grupas sportisti. Pēc iegūtās bronzas godalgas pasaules čempionātā no ceturtās uz trešo vietu puiši junioru rangā pacēlies Mikus Strazdiņš; trenera Olafa Lakuča audzēknis iekrājis 320 punktus. Līderis ar 539 punktiem ir nīderlandietis Kevins Van De Grēndāls, kamēr otrajā vietā atrodas šī gada pasaules čempions – šveicietis Krediks Butti (436 punkti). Arī nāciju vērtējumā Latvijas junioru veikuši kāpumu no septītās uz piekto vietu (356 punkti). Līderi ar 787 punktiem ir nīderlandieši.

Meiteņu junioru grupā no piektās uz trešo vietu pacēlusies trenera Ģirta Kātiņa audzēkne Vineta Pētersone, kurai pasaules čempionātā izdevās izcīnīt bronzas godalgu. Kopumā sportiste ieguvusi 539 punktus. Labāko desmitniekā rangā iekļuvusi arī trenera Ivo Lakuča audzēkne Vanesa Buldinska, kura pakāpusies no 12. un 10. vietu (272 punkti). Līdere ir pasaules čempione Bethanija Šrīversa (816 punkti). Nāciju rangā, pateicoties Pētersones un Buldinskas rezultātiem, Latvija pacēlusies no ceturtās un trešo vietu; mūsu meitenes apsteigušas Kolumbijas sportistes.

Vīru elites rangā no Latvijas sportistiem visaugstāk atrodas Edžus Treimanis. Eiropas čempionāta piektās vietas ieguvējs ieņem 12. vietu ar 815 punktiem. Uz 18. vietu atkāpies Māris Štrombergs (635 punkti), Kristens Krīgers ieņem 24. pozīciju (545 punkti), bet Rihardam Veidem 31. vieta (466 punkti). Līdera godā pelnīti atrodas pasaules čempions Korbens Šarā, kura kontā 1430 punkti.

Elites vīru nāciju rangā līderu godā ar iegūtajiem 3140 punktiem ir Nīderlande. Otrajā vietā cieši seko ASV (3100 punkti), bet labāko trijnieku noslēdz Francija (2890 punkti). Uz ceturto vietu pacēlusies Austrālija (2106 p.). Latvija starp 42 nācijām ir piektajā vietā (1995 p.). Tuvākie sekotāji mums ir šveicieši, kuru kontā 1907 punkti.