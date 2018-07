Vīriešu konkurencē pirmo vietu ieņēma ZZK braucējs Pētersons, otrais palika Blūms no "CST Sandd American Eagle", bet trešajā pozīcijā ierindojās "Pulsaar" braucējs Oskars Muižnieks.

Vīriešu elites grupas sportistiem sestdien 28 grādu karstumā bija jāveic septiņi apļi (kopējā distance 32,8 kilometri), bet finišā Pētersons iebrauca pēc vienas stundas, 42 minūtēm un 17 sekundēm, bet nedaudz vairāk nekā vienu minūti viņam sekoja Blūms.

Savukārt dāmas apvienotajā elites un junioru braucienā veica piecus apļus 23,6 kilometrus garajā trasē. Uzvaru guva ZZK braucēja Katrīna Jaunslaviete-Kipure, no kuras trīs sekundes atpalika otrās vietas ieguvēja Rūta Brakovska no "KS Sporta klubs".

Jaunslavietes laiks trasē bija viena stunda, 40 minūtes un 28 sekundes, bet otro vietu izcīnīja Rūta Brakovska, no uzvarētājas atpaliekot vairāk nekā trīs minūtes. Tikmēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Santa Sanija Jurgena no ĶNSS.

Junioru sacensībās uzvaru puiši kategorijā guva Rodžers Petaks no ZZS, savukārt jauniešu sacīkstēs triumfēja ZZK komandas braucējs Arvo Godiņš. Tikmēr jaunietēm panākumu izcīnīja Evelīna Ermane-Marčenko no "Dobeles dzirnavnieks/Feel free".

Otro reizi Latvijas čempionāts MTB krosā notika "cycling for all" grupās. Vīru konkurencē triumfēja Kārlis Baltacis no "Patria Bottecchia", kamēr dāmām "cycling for all" un "master" apvienotajā grupā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Ingrīda Šmite no "Baldones velokomandas".

Pagājušajā gadā par čempionu tika kronēts Pētersons, bet vēl vienu gadu iepriekš uzvaru izcīnīja Blūms.