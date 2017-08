Latvijas komandas "ZZK" kalnu riteņbraucējs Mārtiņš Blūms veiksmīgi nostartējis Kanādā notiekošajā Pasaules kausa izcīņas piektajā posmā kalnu divriteņu jeb MTB olimpiskā krosa disciplīnā (XCO) U23 vecuma grupā, izcīnot otro uzvaru šajā sezonā. Līdz ar to latvietis palielinājis pārsvaru pasaules kausa kopvērtējumā, tuvākajam sekotājam esot priekšā 77 punktus, informēja komanda.

Blūms šajā sezonā iepriekšējos četros posmos bija kāpis uz goda pjedestāla trīs reizes, katru uz sava pakāpiena. Un arī šoreiz Mārtiņš bez godalgas nepalika, jo Vilmāra Tomsona audzēknis otro reizi sezonā pārspēja visus konkurentus, izcīnot uzvaru otro posmu pēc kārtas.

Piektajā posmā uz starta izgāja 51 sportists, tehniski sarežģīto 4,3 kilometru apli veicot piecas reizes. Mūsu sportists pirmajā aplī izvirzījās vadībā, savu vairāku sekunžu pārsvaru ar katru apli palielinot, līdz tas pār tuvākajiem konkurentiem distances vidū sasniedza minūti. Trešā apļa beigās no 14.vietas uz otro bija pakāpies Blūma sekotājs pasaules kausa kopvērtējumā itālis Nadirs Kolledani.

Pēdējos divos apļos itālis bija ātrākais, taču mūsu sportista pirmo vietu viņš neapdraudēja. Līdz ar to "ZZK" braucējs finišēja lepnā vientulībā un svinēja otro uzvaru šajā. Blūms trasē pavadīja stundu 23 minūtes un 37 sekundes, otro vietu ieguvušo Kolledani apsteidzot par 45 sekundēm. Trešajā vietā finišēja otrs no galvenajiem konkurentiem dānis Simons Andreasens, kurš no latvieša atpalika pusotru minūti.

Sezonas kopvērtējumā Blūms nopelnījis 350 punktus, par 77 punktiem esot priekšā Kolledani. Tā kā par uzvaru posmā var nopelnīt 90 punktus, tad Latvijas braucēja uzvara, kaut arī droša, tomēr vēl simtprocentīgi nav nodrošināta, tāpēc sezonas pēdējā sestajā posmā 26. un 27. augustā Itālijā, ir jāiegūst vismaz 14 punkti, kurus dod par 14.vietu.