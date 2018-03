Sestdien, 24. martā, Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) Pasaules tūres kalendārā iekļautajā Katalonijas daudzdienu velobrauciena priekšpēdējā etapā Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš ("Trek - Segafredo") izcīnīja 31. vietu, portālu "Delfi" informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) pārstāvis Toms Markss.

Prestižās Katalonijas tūres sestajā posmā sākotnēji distance tika plānota 194 kilometru garumā ar startu 1000 metru augstumā virs jūras līmeņa. Organizatori, domājot par sportistu drošību, bija spiesti pieņemt lēmumu saīsināt maršrutu līdz 117 kilometriem. Tam par iemeslu bija sniegs sākotnēji paredzētajā starta zonā un distances pirmajā daļā, skaidro Markss. Saīsinātajā maršrutā tika iekļauts viens izteiktāks kāpums vidus daļā, kam sekoja nobrauciens, bet pēdējos kilometros trase veda pamatā kalnā lejup.

Kā uzsver LRF pārstāvis, kamēr kopvērtējuma līderi kontrolēja viens otru, iespēja sekmīgam atrāvienam tika dota tiem, kuri par augstām vietām tūres noslēguma necīnījās. Šo iespēju izmantoja "Quick – Step Floors" vienības riteņbraucējs Maksimilians Šahmans un "Burgos – BH" komandas spāņu sportists Djego Rubio. Līdz finišam grupai lietainajos laika apstākļos līderu duetu panākt neizdevās, norāda Markss.

Pēdējos metros ātrāks cīņā par uzvaru izrādījās vācietis Maksimilains Šahmans no "Quick-Step Floors" vienības, kurš uzreiz aiz sevis atstāja spāņu riteņbraucēju Djego Ruvio no "Burgos-BH" komandas. Uzvarētāja laiks distancē bija divas stundas, 34 minūtes un 25 sekundes. Grupa finišēja 18 sekundes vēlāk. Ātrākais tajā izrādījās Alekseja Saramotina komandas biedrs Sems Benets no "BORA - hansgrohe" vienības.

Toms Skujiņš finišēja lielajā grupā, ieņemot 31. vietu starp 149 finišu sasniegušajiem dalībniekiem, norāda LRF pārstāvis. Kopvērtējumā pirms pēdējā posma līdera godu saglabā spānis Alehandro Valverde ("Movistar"), kurš par 16 sekundēm apsteidz "Sky" braucēju Eganu Berlanu.

Jau ziņots, ka velobrauciena noslēdzošais posms paredzēts svētdien Barselonā.