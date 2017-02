Viņš uzsver, ka lietainie, drēgnie laika apstākļi un kāpumiem bagātā distance solīja visnotaļ lielu pārbaudījumu sezonas pašā ievadā Valensijas daudzdienu velobrauciena dalībniekiem, kuri ceturtdien aizvadīja otro no pieciem posmiem. 180,6 kilometru garajā distancē "Cannondale – Drapac" komandas sastāvā startēja arī Latvijas izlases sportists Toms Skujiņš, kurš dienu iepriekš palīdzēja savai vienībai izcīnīt devīto vietu komandu braucienā.

Otrajā posmā dalībniekiem distances laikā no teju jūras līmeņa bija jāpaceļas vairāk nekā 1000 metru augstumā virs tā, kam sekoja atgriešanās jūras līmenī, norāda Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pārstāvis. Distances laikā noformējās trīs sportistu liels atrāviens, kurā nebija neviens no Skujiņa vienības vīriem. Trasē bija iekļauti kopumā pieci trešās kategorijas kāpumi. To laikā lielā grupa sadalījās mazākās grupiņās. Vidējais ātrums bija salīdzinoši zems, nepārsniedzot 39 kilometrus stundā. Cīņā par uzvaru, pēdējos kilometros lieliski sevi apliecināja pieredzējušais Vācijas sportists Tonijs Martins, kurš aizvadītajā gadā izcīnīja savu ceturto pasaules čempiona titulu individuālajā braucienā.

Martins ieguva nelielu pārsvaru pār sekotājiem, ko nosargā līdz finišam, svinot solo uzvaru. Vācu sportists trasē pavadīja četras stundas 44 minūtes un 35 sekundes, par 11 sekundēm apsteidzot tuvāko sekotāju Pimu Laighartu no Nīderlandes kontinentālās komandas "Roompot – Nederlandse Loterij" un "LottoNL Jumbo" nīderlandiešu vienības slovēņu riteņbraucēju Primožu Rogliču.

Skujiņš finišēja sekotāju grupiņā, 57 sekundes aiz uzvarētāja un ierindojās 44. vietā. Visaugstāk no "Cannondale – Drapac" vīriem šajā posmā ierindojās tieši carnikavietis.

Krietni ātrākā tempā Francijā tika aizvadīts "Etolie des Besseges" daudzdienu velobrauciena otrais posms, kurā startē arī Latvijas čempions Gatis Smukulis. Pirmajā posmā Gatis finišēja lielajā grupā ar tādu pat laiku kā uzvarētājs. Otrajā posmā gan izvērtās cits scenārijs.

Distances otrajā pusē izveidojās 23 sportistu liela vadošā grupa, kas arī sadalīja godalgotās vietas. Vadošajā grupā gan nebija neviens no "Delko Marseille Provence KTM" sportistiem. Izmantojot skaitlisko pārsvaru un Aleksandera Kristoffa ātruma īpašības, tieši pieredzējušais norvēģis arī izcīnīja uzvaru posmā, sev aiz muguras atstājot franču pasaules tūres vienības "AG2R La Mondiale" riteņbraucēju Rudiju Barbjēru. Trijnieku noslēdza pirmā posma uzvarētājs Arauds Demāre no "FDJ" komandas.

Latvijas izlases sportists Smukulis, kurš tāpat kā liela daļa sportistu šīs sacensības izmanto, lai labāk sagatavotos sezonas turpmākajiem startiem, finišēja 118. vietā, 9 minūtes un 2 sekundes aiz uzvarētāja. Kopvērtējumā līderpozīcijas pārņēmis Kristoffs. Gan Skujiņš, gan Smukulis rīt aizvadīs savu sacensību trešos posmus, atgādina Markss.