Neilands finišu sasniedza vadošajā grupā, kuras galvgalī atradās itālis Rinaldo Nočentīni ("Sporting Clube de Portugal/Tavira"), kurš finiša spurtā pārspēja spāni Eduardu Pradesu ("Caja Rural - Seguros").

Dalībnieki 158 kilometrus garo distanci veica četrās stundās, četrās minūtēs un deviņās sekundēs.

Tikmēr jauno braucēju kopvērtējumā Neilands ierindojās ceturtajā vietā.

Alentežu velobraucienā kopā tiks aizvadīti pieci posmi, sacensībām noslēdzoties svētdien.

Šajā velobraucienā Neilands startēja arī pērn, kopvērtējumā ieņemot 12.vietu. Pērn viņš vienā no posmiem bija astotais, bet jauno braucēju konkurencē kopvērtējumā bija piektais.

Neilands ir viens no diviem Latvijas sportistiem, kurš 2017. gada sezonā pārstāv kādu no 24 profesionālā kontinentālā līmeņa komandām. Aizvadītā gada beigu daļā no Kuldīgas nākušais sportists noslēdza divu gadu līgumu ar Izraēlā reģistrēto komandu "Israel Cycling Academy". Šajā līmenī šogad brauc arī valsts elites čempions Gatis Smukulis, kurš pārstāv franču vienību "Delko Marseille Provence KTM". Savukārt Pasaules tūres komandās šogad startē Toms Skujiņš un Aleksejs Saramotins, pārstāvot attiecīgi "Cannondale - Drapac" un "Bora - Hansgrohe" vienības.

Neilands pagājušajā sezonā pārstāvēja vienu no pasaules vadošajām U-23 vecuma grupas sportistu komandām "Axeon Hagens Berman". 2016. gadā sportists Neilands izcīnīja augsto piekto vietu Nāciju kausa izcīņas posmā Flandrijā, tāpat tika gūta arī desmitā vieta Lježas - Bastoņas - Lježas vienas dienas velobraucienā, 13.vieta Eiropas U-23 čempionātā grupas braucienā un izcīnīti Latvijas U-23 čempiona tituli grupas, kā arī individuālajā braucienā.