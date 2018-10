Latvijas riteņbraucējs Aleksejs Saramotins no "BORA-hansgrohe" komandas trešdien finišēja ceturtais no beigām UCI Pasaules tūres kalendārā iekļautā Turcijas prezidenta daudzdienu velobrauciena otrajā posmā.

Dalībnieki veica 154,1 kilometru garu distanci bez izteiktiem kāpumiem, uzvaru finiša spurtā izcīnot Saramotina komandas biedram Semam Benetam no Īrijas. Viņš distanci veica trīs stundās, 24 minūtēs un 37 sekundēs.

Otrais palika kolumbietis Alvaro Hosē Hodegs, kurš pārstāv "Quick-Step Floors" vienību, bet trešo vietu ieņēma itālis Simone Konsonni no "UAE-Team Emirates" komandas.

Saramotins līderiem zaudēja minūti un 20 sekundes, ieņemot 134. vietu 137 finišējušo pulkā.

Kopvērtējumā pēc diviem etapiem par līderi kļuvis Benets, kurš otrdien pirmajā posmā bija otrais. Viņš par sešām sekundēm apsteidz argentīnieti Maksimiljano Ričesi no "Quick-Step Floors" vienības, kamēr 12 sekundes līderim zaudē BMC vienības riteņbraucējs Jempijs Drukers no Luksemburgas un Konsonni. Saramotins pēc diviem posmiem atrodas 132. vietā, no Beneta atpaliekot trīs minūtes un sešas sekundes.

Turcijas prezidenta velobraucienā būs seši posmi, sacensībām noslēdzoties svētdien. Pērn Saramotins šo velobraucienu noslēdza kopvērtējuma 30. pozīcijā.

Līdz Pasaules tūres beigām palikušas vairs tikai trīs sacensības, pirms kurām kopvērtējumā līderis ar brits Saimons Jeitss ("Mitchelton–Scott"), kurš ticis pie 3072 punktiem, bet otrais ir Saramotina komandas biedrs Peters Sagans no Slovākijas, kurš atpaliek par 80 punktiem. Tiesa, šajā velobraucienā kopvērtējuma vadošie sportisti nepiedalās.

Tikmēr Ķīnā notiekošā Taihu ezera daudzdienu velobrauciena (UCI kat.2.1) trešajā posmā trešdien Latvijas šosejas riteņbraucējs Andris Vosekalns ("Hengxiang") ieņēma 24. vietu.

Dalībnieki veica 88,5 kilometrus garu distanci, kurā praktiski visi braucēji finišēja kopējā grupā. Uzvarēja itālis Jakubs Marečko ("Wilier Triestina-Selle Italia"), kurš finišu sasniedza stundā, 53 minūtēs un 44 sekundēs. Vosekalns finišēja peletona vadošajā daļā, ieņemot 24. vietu 105 dalībnieku konkurencē.

Kopvērtējumā pēc prologa un trim posmiem līderis ir beļģis Boriss Valī no "Wanty - Groupe Gobert" komandas, kurš trešdien palika otrais, kamēr Vosekalns atrodams 81. pozīcijā, zaudējot desmit minūtes un 46 sekundes.

Taihu ezera velobraucienā kopumā tiks veikti septiņi posmi, sacensībām bez izteiktiem kāpumiem noslēdzoties svētdien.