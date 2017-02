Daudzkārtējais Latvijas čempions šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā Aleksejs Saramotins 2017. gada sacensību sezonu "Bora – Hansgrohe" vienības sastāvā aizvadīja janvāra beigās, kad piedalījās divos no četriem Maljorkā notiekošajiem viendienas velobraucieniem. Saramotins arī ir pirmais no Latvijas riteņbraucējiem, kurš ticis pie UCI pasaules ranga punktiem, Maljorkā notiekošajā "Trofeo Porreres" sacensībās finišējot 24. vietā un saņemot 3 UCI punktus.

Pēc šīm sacensībām Aleksejs kopā ar vairākiem komandas biedriem, tostarp leģendāro slovāku riteņbraucēju, pašreizējo pasaules čempionu Peteru Saganu, aizvadīja treniņnometni, lai labāk sagatavotos pavasara klasiku sezonai, kurā tieši Sagans ir uzskatāms par galveno favorītu. Pavasaru klasikas ilgs no februāra beigām līdz 23. aprīlim.

Šīs nedēļas nogalē norisināsies pirmās divas Beļģijā notiekošās pavasara klasikas. Sestdien Ģentē un tās apkaimē 72. reizi notiks "Omloop Het Nieuwsblad" velobrauciens, kas pirmo reizi iekļauts pasaules tūres kalendārā. (iepriekš 1HC kategorija). Sacensības, ņemot vērā sezonas sākumu, Beļģijā raksturīgos laika apstākļus, bruģētos ceļa posmus, solās būt ļoti aizraujošas un neprognozējamas. Kā kārtīgā klasikā, arī "Omloop Het Nieuwsblad" velobraucienā lielās grupas finišu velti gaidīt. Uzvarētāja liktenis visticamāk izšķirsies no nelielas sportistu grupiņas. Nevar izslēgt arī viena sportista solo triumfu.

Pērn šajās sacensībās uzvarēja Olimpiskais čempions Gregs Van Avermets no ASV vienības "BMC". Beļģijas sportists pērn finiša spurtā apsteidza Peteru Saganu un "Lotto Soudal" komandas riteņbraucēju Taisju Benotu. Sacensību dalībniekiem šajā gadā būs jāveic 198,3 kilometru gara distance. Tajā iekļauti desmit bruģa sektori, kā arī 13 dažādu kategoriju kāpumi, no kuriem lielākais ir tieši pēdējais – Molenbergas kāpums (163 metru garumā). Daļa no distances vedīs arī pa leģendārā Flandrijas velobrauciena distanci.

Dienu vēlāk liela daļa vadošo pasaules klasiku braucējiem, Van Avermetu, Saganu un Būnenu ieskaitot, startēs vēl vienā tradīcijām bagātā klasikā – "Kīrne – Brisele – Kīrne" (1 HC kategorija). Sacensības pirmo reizi norisinājās 1946. gadā. Šajā velobraucienā par uzvaru pēdējos gados visbiežāk cīnījušies arī klasiskie sprinteri. Pēdējos divus gadus sacensībās uzvarējuši – beļģis Jaspers Stuijens un brits Marks Kavendišs. Abas minētās reizes otrais palika norvēģu sprinteris Aleksanders Kristoffs. Pērn Stuijens izcīnīja spožu solo uzvaru, tuvāko sekotāju grupu ar Kristoffu un franču sprinteri Bouhanī, apsteidzot par 17 sekundēm. 200 kilometru garajā distancē iekļauti kopumā 12 dažāda garuma kāpumi.

Aleksejam Saramotinam galvenā uzmanība abos velobraucienos būs jāvelta visa uzmanība Petera Sagana pozīciju sekmēšanai pirms izšķirošajām, trases vietām. Atkarībā no komandas dotā uzdevuma lielā mērā būs skaidra arī Saramotina iespējas pacīnīties par augstām pozīcijām.

"Kīrne – Brisele – Kīrne" junioru sacensībās, kas arī norisināsies svētdien, dalībnieku vidū būs Latvijas junioru izlases sportists Kristofers Bindemanis, kurš šajā sezonā pārstāv Nīderlandes komandu "RWC Ahoy". Junioriem būs jāveic 120 kilometru gara distance ar vairākiem bruģa sektoriem.