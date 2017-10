Vācijas vienības "Bora – hansgrohe" un Latvijas izlases šosejas riteņbraucējs Aleksejs Saramotins otrdien Turcijas daudzdienu velobraucienā, kurš šosezon ir iekļauts UCI Pasaules tūres kalendārā, pirmajā posmā finišēja 19. pozīcijā, portālu "Delfi" informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pārstāvis Toms Markss.

"Presidental Cycling Tour of Tureky" daudzdienu velobrauciens notiek kopš 2008. gada, bet pirmo gadu sacensībām piešķirta prestižā pasaules tūres kategorija. Dalībnieku vidū gan bija tikai četras pasaules tūres komandas – "Bora – hansgrohe", "Astana", "Trek – Segafredo" un "UAE Emirates". Kopumā sacensības uzsāka 104 dalībnieki.

Vācijas vienības "Bora – hansgrohe" sastāvā iekļauts arī 35 gadus vecais Latvijas izlases šosejas riteņbraucējs Saramotins, kurš septembra beigās ieguva 43. vietu pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā. Saramotina šīs sezonas kalendārā bez Turcijas tūres, vēl paredzēts arī "Tour of Gunaxi" pasaules tūres velobrauciens Ķīņa.

Turcijas tūrē dalībniekiem kopumā jāaizvada seši posmi, no kuriem noslēdzošais svētdien gaidāms Stambulas ielās. Pirmajā etapā, kas tika aizvadīts otrdien, dalībniekus sagaidīja 176,7 kilometru gara distance bez lieliem kāpumiem vai nobraucieniem, norāda Markss. Viņš atzīmē, ka dienas sākumā izveidojās atrāviens, kurā neviens no Saramotina komandas biedriem neiesaistījās. "Bora – hansgrohe" ar Alekseju priekšgalā bija viena no tām vienībām, kas uzņēmās iniciatīvu peletona priekšgalā. Atrāviens tika likvidēts 20 kilometrus pirms finiša, uzsver Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pārstāvis.

Savukārt tad sekoja lielo komandu cīņa par pozīciju pirms finiša. "Bora – hansgrohe" vīri tai virzīja pazīstamo īru sprinteri Semu Benetu, kurš komandas biedru centību attaisnoja pilnībā, uzsver Markss. Aizraujošā cīņā īru sportists tika pie savas septītās uzvaras šajā sezonā. Markss atzīmē, ka vēl trīs kilometrus pirms finiša peletona priekšā aktīvi strādāja arī Saramotins. Otro vietu pirmajā posmā ieguva itāļu sprinteris Marko Benfato ("Androni – Sidermec Bottecchia"), bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa "Trek – Segafredo" vienības pārstāvis Edvards Tēnss.

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pārstāvis uzteic, ka Saramotins finišēja respektablajā 19. vietā ar tādu pat laiku kā uzvarētājam.

Jau ziņots, ka rīt tiks aizvadīts sacensību otrais posms, kurā riteņbraucējiem būs jāveic 205 kilometru gara distance kalnos.