Ar lielu interesi Baldonē tika gaidīts Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā. Tas pulcēja dažādu vecuma un meistarību grupu vadošos valsts velosportistus. Par godalgām cīnījās jaunieši, juniori, sievietes, amatieri, seniori, U23 un elites vīri. Dalībniekiem nācās saskarties arī ar spēcīgu vēju, lietu un negaisu, tomēr ne uz mirkli tas neietekmēja sacensību norisi.

Elites vīri spēkiem mērojās 33 kilometru garajā distancē, kurā tika iekļauti vairāki kāpumi un nobraucieni. Distancē pavadot 42 minūtes un 24 sekundes, pirmo reizi karjerā Latvijas čempiona titulu ieguva 35 gadus vecais Vācijas komandas "Bora - Hansgrohe" sportists Aleksejs Saramotins. Rīdzinieks stabili veica visu distanci, pakāpeniski palielinot pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem.

Otro vietu izcīnīja ASV vienības "Cannondale – Drapac" Carnikavas velosportists Toms Skujiņš, kurš no uzvarētāja atpalika par 30 sekundēm. Tomam elites vicečempions tituls pirmo reizi. Bronzas medaļu tikmēr ieguva "Israel Cycling academy" komandas Kuldīgas sportists Krists Neilands, kurš elites grupā startē pirmo sezonu. Neilandu no Saramotina šķīra 38 sekundes. Savu čempiona titulu, kas tika gūts sešus gadus pēc kārtas, spiests bija nolikt "Delko Marseille Provence KTM" riteņbraucējs Gatis Smukulis. Smiltenietim ceturtā vieta. Septīto vietu elites vīru grupā ieguva Latvijas labākais ātrslidotājs Haralds Silovs.

Dāmu elitē trešo reizi pēc kārtas čempiones godu izcīnīja Lija Laizāne, kuras rezultāts 20 kilometru garajā distancē bija 29 minūtes un 36 sekundes. Tikai 25 sekundes Lijai zaudēja un otro pozīciju ieguva "Rietumu banka – Rīga" sportiste Lelde Ardava, bet bronza tika Viktorijai Sipovičai no "RRS/ Purvciems".

U23 vīru konkurencē pilns goda pjedestāls trenera Toma Flakša vadītajai "Rietumu banka – Rīga" komandai. Zelta medaļu izcīnīja šīs vecuma grupas pirmgadnieks Mārcis Kalniņš, kuram dienas piektais absolūti labākais laiks 33 kilometru distancē – 44 minūtes un 58 sekundes. Otro pozīciju ieguva Deins Kaņepējs, kuru no Kalniņa šķīra 29 sekundes. Trešajā vietā ierindojās Ēriks Toms Gavars (+00:00:40).

Junioru konkurencē 20 kilometru distancē savu favorīta statusu apliecināja talsinieks Kristers Ansons. Talsu novada sporta skolas/ MSĢ sportists sasniedza rezultātu – 25 minūtes un 53 sekundes. Otro vietu ieguva "RRS/ Grīva/ MSĢ" velobraucējs Ričards Roberts Sauja, Ansonam zaudējot 34 sekundes. Labs panākums Kristoferam Rungulim ("RRS/ Alfa"), kurš izcīnīja trešo pozīciju (+00:01:02). Šajā grupā meitenēm triumfs dobelniecei Danielai Leitānei. 15 kilometru garo trasi viņa pievarēja 24 minūtēs un 18 sekundēs. Uz goda pjedestāla otrā pakāpiena kāpa viņas komandas biedrene no Dobeles novada sporta skolas Megana Grīslīte, bet trijniekā iekļuva arī Viktorija Loiko ("Daugmale/ RRS").

Jauniešu puišu grupā, kas mēroja 15 kilometru garu distanci, zelta godalgu ieguva Daniels Kažis ("RRS/ Daugmale/ MSĢ"). Viņa rezultāts – 21 minūte un 46 sekunde. Zaudējot Kažim 20 sekundes, otro pozīciju izīnīja "RRS/ Purvciems" riteņbraucējs Dans Raivo Bekmanis, kamēr trijnieku noslēdza Pauls Rubenis, kuru no sava komandas biedra Bekmaņa šķīra nieka divas sekundes. Jaunietēm šāda par garuma distancē panākums Santai Sanijai Jurgenai. Ķekavas novada sporta skolas pārstāve finišēja pēc 24 minūtēm un 12 sekundēm. Sudraba godalga dobelniecei Sabīnei Kauņeckai (+00:00:25), bet bronzas medaļu izcīnīja "RRS/ Belo CP" sportiste Līna Svarinska.

Spraigas cīņas notika arī amatieru grupās. "Cycling for all" jeb amatieru konkurencē 20 kilometru garajā distancē par visiem ātrāks bija "Doltcini Latvia Cycling team" sportists Kalvis Eisaks (25:53). Viņam sekoja "Noname Cycling project" pārstāvis Mārtiņš Flaksis (26:18) un Niklāvs Boļšis no "Dobeles dzirnavnieks/ Focus bike" (26:30). Dāmām šajā grupā pirmā bija Anastasija Krūmiņa (35:27), bet otrā Diāna Grīslīte (39:32). Jaunākajā Master konkurences grupā 20 kilometru distancē triumfēja Mikus Veismanis no "Virsotne/ MARMOT" (27:10), sev aiz muguras atstājot Lauri Pārupu no "Dobeles dzirnavnieks/ Focus Bike" (28:40) un "Doltcini Latvia cycling team" sportistu Juri Visocki (29:04).

Pārējās Master grupās uzvarēja – Ģirts Vēvers ("Evelo team"), Andris Balodis ("Virsotne/ MARMOT"), Sergejs Rodionovs ("Ādaži Velo"), Aigars Zvingulis ("Virsotne/ MARMOT"), Uldis Rutka ("Dobeles dzirnavnieks/ Focus bike"), Aivars Krūčis un Mečeslavs Bartuševics ("RRS/ Grīva").

Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā turpināsies jau ceturtdien, kad Talsos notiks grupas brauciena sacensības elites dāmām, junioriem un jauniešiem. Čempionāta kulminācija gaidāma svētdien, kad Talsos notiks grupas brauciens elites vīriem un amatieriem.