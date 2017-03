Pasaules tūres pavasara daudzdienu velobrauciena "Tirreno – Adriatico" noslēdzošajā posmā dalībniekus sagaidīja 10 kilometru garš individuālais brauciens gar Adrijas jūras krastu. Pirms tā kopvērtējuma līderpozīcijās itin stabili atradās Kolumbijas riteņbraucējs Nairo Kvintana no spāņu "Movistar" komandas. No viņa par 50 sekundēm atpalika "FDJ" komandas franču riteņbraucējs Tibo Pino. Trijnieku noslēdza austrālietis Roans Deniss ("BMC Racing team"), kuru no Kvintanas šķīra viena minūte un sešas sekundes, tomēr jāatzīmē, ka austrālietim ir krietni labāks individuālais brauciens, kas deva cerības uzlabot savas kopvērtējuma pozīcijas. Starp individuālo braucienu speciālistiem, no kura varēja sagaidīt kāpumu kopvērtējumā, jāmin Tomu Dumulēnu (+00:01:19 aiz līdera.)

Visātrāko rezultātu individuālajā braucienā spēja sasniegt Deniss, kurš trasi veica pēc 11 minūtēm un 18 sekundēm, sasniedzot vidējo ātrumu 53,36 kilometri stundā. Otro ātrāko rezultātu guva 32 gadus vecais Joss Van Emdens no "LottoNL Jumbo" komandas. Viņš uzvarētājam zaudēja trīs sekundes. Nepilnu sekundi Van Emdenam piekāpās talantīgais "Orica – Scott" austrāliešu riteņbraucējs Maikls Hepbērns.

Kopvērtējuma līderis Kvintana no Denisa atpalika par 41 sekundi, pazaudējot lielāko daļu no sava pārsvara, tomēr saglabājot līderpozīcijas. Kvintana pēdējā posmā uzrādīja vien 45. laiku. Otro vietu kopvērtējumā zaudēja Pino, kurš no posma uzvarētāja atpalika par 27 sekundēm. No Alekseja Saramotina "Bora – Hansgrohe" komandas visaugstāk individuālajā braucienā ierindojās Rio Olimpisko spēļu bronzas medaļnieks Rafals Majka. Polim sestais laiks (+00:00:15 aiz uzvarētāja). Divu posmu uzvarētājs Peters Sagans uzrādīja vien 113. laiku, tomēr jāatzīmē, ka divkārtējam pasaules čempionam trasē patraucēja kāds vietējais gājējs, kurš kopā ar savu suni šķērsoja trasi mirklī, kad par to brauca slovāks. Sagans veiksmīgi izvairījās no sadursmes. Aleksejs Saramotins uzvarētājam piekāpās par 1 minūti un 52 sekundēm, ieņemot 138. pozīciju.

Nairo Kvinatna izcīnīja savu otro uzvaru "Tirreno – Adriatico" kopvērtējumā. Titulētais kolumbietis, kurš maijā cīnīsies par uzvaru "Giro d Italia" velobraucienā, kopvērtējumā par 25 sekundēm apsteidza Roanu Denisu. Ar trešo vietu jāsamierinās Tibo Pino. "FDJ" komandas sportists, kurš aizvada karjeras labāko sezonas sākumu, Kvintanam zaudēja 36 sekundes. Labākais no "Bora – Hansgrohe" komandas kopvērtējumā bija Rafals Majka, kuram 26. vieta. Tiesa, daudz nozīmīgāks komandai ir Petera Sagana izcīnītais aktīvākā braucēja krekls. Aleksejs Saramotins visu uzmanību posmos veltīja komandas interesēm, necīnoties par pozīcijām kopvērtējumā. Rīdzinieks tika ierindots 122. pozīcijā.

Trešdien Beļģijā notiekošajā 1HC kategorijas velobraucienā "Danilith Nokere Koerse" startē Latvijas elites izlases kandidāts Krists Neilands, bet svētdien pasaules garākajās viendienas sacensībās "Milāna – Sanremo" startēs uzreiz divi latvieši – Aleksejs Saramotins un Toms Skujiņš. Par gaidāmo startu plašāk informēsim ceturtdien.

Tirreno – Adriatico velobrauciena 7. posms:

1. Rohan Dennis, Austrālija, BMC Racing Team, 00:11:18

2. Jos van Emden, Nīderlande, Team LottoNl-Jumbo, +00:00:03

3. Michael Hepburn, Austrālija, Orica-Scott, +00:00:03

4. Stephen Cummings, Lielbritānija, Dimension Data, +00:00:08

5. Primoz Roglic, Slovēnija, Team LottoNl-Jumbo, +00:00:11

6. Maciej Bodnar, Polija, Bora-Hansgrohe, +00:00:15

...

138. Aleksejs Saramotins, Latvija, Bora – Hansgrohe, +00:01:52

Tirreno – Adriatico velobrauciena kopvērtējums:

1. Nairo Quintana, Kolumbija, Movistar Team, 25:56:27

2. Rohan Dennis, Austrālija, BMC Racing Team, +00:00:25

3. Thibaut Pinot, Francija, FDJ, +00:00:36

4. Primoz Roglic, Slovēnija, Team LottoNl-Jumbo, +00:00:45

5. Geraint Thomas, Lielbritānija, Team Sky, +00:00:58

6. Tom Dumoulin, Nīderlande, Team Sunweb, +00:01:01

...

122. Aleksejs Saramotins, Latvija, Bora – Hansgrohe, +01:04:06