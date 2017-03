1999. gadā "Settimana Internazionale Coppi e Bartali" sacensībās uzvarēja Romāns Vainšteins.

"Settimana Internazionale Coppi e Bartali" velobrauciens, kas notiek kopš 1984. gada, (iepriekš sacensībām bijis cits nosaukums) norisinās pa Itālijas ceļiem paugurainā apvidū. Šajā gadā velobrauciena dalībniekiem jāveic pieci posmi – četri grupas braucieni un komandu brauciens. Šajā gadā dalībnieku vidū ir arī trīs pasaules tūres komandas – "Sky", "Cannondale – Drapac" un "Dimension Data". ASV vienības "Cannondale – Drapac" sastāvā sacensībām pieteikts arī Latvijas izlases sportists Toms Skujiņš.

Ceturtdien dalībniekus sagaida divi pārbaudījumi. 1a posmā sportisti mērojās spēkiem 97,8 kilometru garajā distancē, kam vakarā sekos 13,3 kilometru garais komandu brauciens. Dienas pirmajā pārbaudījumā distances sākums veda pa līdzenumu, kam sekoja trīs apļi ar vienu izteiktu kāpumu katrā no tiem. Tuvojoties finišam, sacensību vadībā atradās divi Francijas sportisti – Laurents Pihons ("Fortuneo Vital Concept") un Lilians Kalmežāns ("Direct Energie"). Abu startā arī noskaidrojās uzvarētājs. Pēdējos metros ātrāks bija Pihons.

Sekotāju grupa finišēja 19 sekundes aiz uzvarētāja. Tās priekšā bija arī Toms Skujiņš. Carnikavietis finiša līniju šķērsoja 10. pozīcijā, esot labākais no savas komandas sportistiem un iegūstot augstāko vietu kādā no UCI kategorijas velobraucieniem starp Latvijas sportistiem šajā sezonā. Ātrākais no sekotāju grupas bija pazīstamais itāļu sprinteris no "Sky" komandas Elia Viviani. Sacensībās startē kopumā 196 dalībnieki.

Settimana Internazionale Coppi e Bartali velobrauciena 1a posms - 97,8 km:

1. Laurent Pichon, Francija, Fortuneo - Vital Concept, 02:08:34

2. Lilian Calmejane, Francija, Direct Energie, +00:00:00

3. Elia Viviani, Itālija, Team Sky, +00:00:19

4. Matteo Malucelli, Itālija, Androni Sidermec, +00:00:19

5. Marco Canola, Itālija, Nippo-Vini Fantini , +00:00:19

6. Frantisek Sisr, Čehija, CCC Sprandi Polkowice, +00:00:19

...

10. Toms Skujiņš, Latvija, Cannondale – Drapac, +00:00:19