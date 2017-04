Latvijas profesionālais riteņbraucējs Toms Skujiņš no "Cannondale – Drapac" komandas sestdien izcīnīja desmito vietu Spānijā notikušajā vienas dienas velobraucienā "Gran Premio Miguel Indurain" ( UCI kat. 1.1).

Sacensību dalībniekiem sestdienas sacensībās bija jāveic 186 kilometrus gara distance, par kuras uzvarētāju kļuva britu riteņbraucējs Saimons Jeitss no "ORICA-Scott" komandas, kurš finišu sasniedza pēc četrām stundām, 34 minūtēm un vienas sekundes. Tikmēr no viņa par 23 sekundēm atpalika Skujiņa komandas biedrs, kanādietis Maikls Vūdss un Serhio Luiss Enao no "Sky".

Savukārt Skujiņš noslēdza pirmo desmitnieku, finišēdams par trim minūtēm un 50 sekundēm vēlāk nekā uzvarētājs, turklāt viņš tika arī pie 20 UCI kategorijas punktiem.

Šajā velobraucienā piedalījās arī Latvijas komandas "Rietumu banka-Rīga" braucēji. Emīls Liepiņš un Viesturs Lukševics bija attiecīgi 67. un 68. vietā starp 72 finišu sasniegušiem sportistiem.

Tikmēr līdz finišam neaizkļuva Mārcis Kalniņš, Klāvs Rubenis, igaunis Pēters Prūss, Armands Bēcis, Deins Kaņepājs un Ēriks Toms Gavars.

Pirms nedēļas Skujiņš tikai pēdējos kilometros izlaida uzvaru Itālijā notikušā daudzdienu velobrauciena "Settimana Internazionele di Coppi e Bartali" (UCI kat. 2.1) kopvērtējumā, noslēgumā ierindojoties otrajā vietā. Zīmīgi, ka uzvaru kopvērtējumā viņam neizdevās nosargāt tehnisku problēmu dēļ, jo noslēdzošajā posmā pēc kontakta ar konkurentu krita viņa velosipēda ķēde.

Martā Skujiņš piedalījās arī dienas centrālajā atrāvienā leģendārajā Milānas – Sanremo velobraucienā, izpelnoties plašu riteņbraukšanas pasaules uzmanību.