Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" vienības sestdien ieņēma 159. vietu prestižā daudzdienu velobrauciena "Tour de France" astotajā posmā, kurā uzvaru svinēja nīderlandietis Dilans Hrūnevēgens, tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas.

Šajā posmā riteņbraucējiem bija jāveic 181 kilometru gara distance bez izteiktiem kāpumiem.

Uzvaru finiša spurtā izcīnīja "LottoNL-Jumbo" riteņbraucējs Hrūnevēgens, pārspējot vācieti Andrē Greipelu no "Lotto Soudal" vienības un kolumbieti Fernando Gavirju no "Quick-Step Floors". Tiesa, Greipels un Gavirja par fizisku kontaktu saņēma diskvalifikācijas, kā rezultātā otro vietu guva "BORA - hansgrohe" vienības slovāku riteņbraucējs Peters Sagans, bet trešais bija Skujiņa komandas biedrs, vācu sprinteris Jons Degenkolbs.

Tikmēr Skujiņš 17 kilometrus pirms finiša iekļuva masu kritienā. Viņš uzvarētājam finišā zaudēja četras minūtes un 59 sekundes, kas latvietim deva 159. vietu.

Arī pēc šī posma Skujiņš saglabāja balto ar sarkaniem punktiem rotāto krekliņu ("Polka dots"). Jau ziņots, ka trešdien Skujiņš, piedaloties dienas atrāvienā, uzvarēja divos kalnu starpfinišos, tiekot pie kalnu karaļa kopvērtējuma līdera goda, kuru saglabās, visticamāk, vismaz līdz otrdienai.

Pēc astotā posma vadību kopvērtējumā saglabā BMC komandas braucējs Gregs van Avermēts no Beļģijas, kurš etapā palika 28. vietā. Viņš par septiņām sekundēm tagad apsteidz britu Tomasu Džeraintu no "Sky" komandas, bet deviņas sekundes līderim zaudē komandas biedrs Tīdžejs van Garderens no ASV.

Savukārt Skujiņš kopvērtējumā šobrīd atrodas 131. pozīcijā, no līdera atpaliekot 28 minūtes un septiņas sekundes.

Pašlaik 27 gadus vecajam Skujiņam šis ir pirmais "Tour de France" karjerā. Pērn viņš piedzīvoja debiju lielajās tūrēs, "Vuelta a Espana" izcīnot 123. vietu kopvērtējumā. Savu labāko rezultātu latvietis sasniedza 18. posmā, kurā piedalījās atrāvienā un izcīnīja 17. vietu.

Skujiņš maijā izcīnīja uzvaru vienā no UCI Pasaules tūrē iekļautā Kalifornijas velobrauciena posmiem, triumfējot šo sacensību kalnu karaļa vērtējumā. Tāpat viņš janvāra beigās uzvarēja UCI pirmās kategorijas velobraucienā "Trofeo Lioseta Andratx", kas viņam bija vien otrās sacensības "Trek-Segafredo" komandā.

Skujiņš jūnijā tika kronēts par Latvijas čempionu individuālajā braucienā.

Šī gada "Tour de France" norisināsies līdz 29. jūlijam, riteņbraucējiem aizvadot 21. posmu.

Pērn "Tour de France" triumfēja brits Kristofers Frūms, izcīnot savu ceturto titulu un trešo pēc kārtas.