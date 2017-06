Šajā sezonā "SMScredit.lv BMX čempionāta" sezonā tika iekļauti četri posmi, kas tika aizvadīti Ventspilī, Mārupē, Jelgavā un Valmierā. Sezonas noslēdzošais posms aizvadītās nedēļas nogalē notika Valmieras pusē esošajā "SCO Centrs" BMX trasē.

Sacensības pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – 350 braucējus. 19 dažādās vecuma un meistarīgas grupās startēja braucēji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Krievijas, Baltkrievijas un Īrijas BMX klubiem. Tradicionāli Valmieras posms pulēja arī kuplu līdzjutēju skaitu. Pēdējā sezonas posmā notika ļoti spraigas cīņās gan posma, gan arī kopvērtējuma ietvaros.

Elites un junioru vīru grupā, kur traumas dēļ startēt nevarēja otrās vietas ieguvējs kopvērtējumā Gabriels Pabijanskas, priekšbraucienos dominēja Helvijs Babris no "MŠA – Valmieras puikas/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs", izcīnot trīs uzvaras tik pat braucienos. Otrā priekšbraucienu grupā divas uzvaras izcīnīja Ansis Uškaurs no "Rīgas Favorīts/ RRS". Lielajā finālā galvenā cīņa par uzvaru izvērtās starp Babri un viņa treniņu biedru Kristapu Vekšu ("Ozolēni/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs"). Arī šajā braucienā, izvirzoties vadībā jau no starta, pārāks bija Babris. Otrā vieta posmā Vekšam, bet augsto trešo vietu izcīnīja "Rīgas Favorīts RRS/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centra pārstāvis un trenera Mika Puķīša audzēknis Filips Krists Rozītis.

Kopvērtējumā par čempionāta uzvarētāju kļuva trenera Ivo Lakuča audzēknis Helvijs Babris, kuram otrajā vietā sekoja Ansis Uškaurs, bet trijnieku noslēdza lietuvietis Pabijanskas.

Šajā pat grupā meitenēm uzvaru Valmieras posmā četru braucienu summā svinēja "Mārupes" kluba braucēja Kitija Elste, otrajā un trešajā vietā atstājot Igaunijas sportisti Lī Puri un "Rīgas Favorīts/ RRS" pārstāvi Alici Kirinu. Kopvērtējumā uzvarēja Kirina, otrā Puri, bet trešā vēl viena Igaunijas sportiste Ketlina Tekkele. M17+ amatieru konkurencē sezonas noslēdzošajā posmā startēja dalībnieku rekords – 23 braucēji. Lielajā finālā savu pārākumu apliecināja kopvērtējuma līderis Viesturs Morozs no "Rīgas Favorīts".

Otrajā vietā posmā ierindojās "MŠA – Valmieras puikas" sportists Toms Skujiņš, bet trijnieku noslēdza Skujiņa komandas biedrs Kristers Lejiņš. Sezonas kopvērtējumā pārliecinoši uzvaras laurus plūca Morozs, kuram sekoja divi "Mītavas kumeļu" kluba braucēji – Ernests Šteinbergs un Matīss Priede.

B15/16 grupā pirmo uzvaru šī gada seriālā guva "Ozolēni/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centra" pārstāvis Niks Rožukalns, kurš finālā apsteidza pirmo trīs posmu uzvarētāju Edvardu Glāzeru ("Tālava/ VBSS") un lietuvieti Gvidas Usevičius. Kopvērtējumā triumfs Glāzeram, otrais Rožukalns, bet trešais vēl viens "Ozolēni" kluba pārstāvis Ronalds Rītiņš. B14 grupā jauniešiem Valmieras posmā finālā ātrākais bija "Mārupes" kluba braucējs Emīls Edvards Liberts, sev aiz muguras atstājot divus "Rīgas Favorīts/ RRS" pārstāvjus – Ivaru Svarinski un Emīlu Kaupužu. Kopvērtējumā dramatiskā cīņā pirmo vietu ieguva Liberts. Tāds pats punktu skaits un otrā vieta Kaupužam, bet uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Svarinskis.

B13 konkurencē posmā nepārspēts palika vēl viens mārupietis Mārtiņš Zadraks. Otrā vieta madonietim Ritvaram Raizem, bet trešā pozīcija Emīlam Mārtiņam Treimanim no "Tālava/ VBSS". Kopvērtējumā 1. Zadraks, 2. Treimanis, 3. Kārlis Pedraudzis ("Tālava/ VBSS"). 12 gadus veco zēnu grupā nepārspēts palika mājinieku kluba "Tālava/ VBSS" sportists Daniels Rojs Lazars. Viņam otrajā vietā sekoja "Mārupes" pārstāvis Noah Laake, bet trijnieku noslēdza vēl viens tālavietis Gustavs Kārlis Jurevičs. Kopvērtējumā 1. Laake, 2. Lazars, 3. Kristers Biljards ("Ozolēni"). B11 konkurencē uzvara Edgaram Langmanim ("Rīgas Favorīts/ RRS"), otrā vieta Mikas Jankus (Lietuva), bet labāko trijnieku noslēdza "Tālava/ VBSS" kluba pārstāvis Ralfs Frīdvalds. Kopvērtējumā 1. Langmanis, 2. Kristers Oiguss ("Rīgas Favorīts/ RRS"), 3. Frīdvalds.

B10 grupā posmā un kopvērtējumā 1. Kristers Apels, 2. Markuss Ozoliņš (abi "Rīgas Favorīts/ RRS"), 3. Matīss Mažrims (Ventspils "Spars").

B9 grupā posmā 1. Ralfs Spila ("Rīgas Favorīts/ RRS"), 2. Rūdolfs Sīklis ("Mārupe"), 3. Roberts Černovs ("Rīgas Favorīts/ RRS"). Kopvērtējumā 1. Spila, 2. Sīklis, 3. Valters Jonass ("Ozolēni). B8 grupā posmā un kopvērtējumā 1. Markuss Domorackis, 2. Ralfs Domorackis (abi "Mārupe"), 3. Markuss Soļims (Mītavas kumeļi/ Jelgavas BJSS"). B7 grupā posmā 1. Patriks Krauklis ("MŠA – Valmieras puikas"), 2. Mariss Mažrims (Ventspils "Spars"), 3. Rinalds Bāris ("Rīgas Favorīts/ RRS"). Kopvērtējumā 1. Mažrims, 2. Krauklis, 3. Valters Bērzkalns ("Rīgas Favorīts/ RRS"). B6 – grupā posmā 1. Bruno Vanags ("Rīgas Favorīts/ RRS"), 2. Otto Daugavietis ("Mārupe"), 3. Jakob Maaten (Igaunija). Kopvērtējumā 1. Vanags, 2. Daugavietis, 3. Lūkass Soļims ("Mītavas kumeļi").

G14+ grupā posmā 1. Viktoria Vaskova (Krievija), 2. Veja Baškaite (Lietuva), 3. Airsa Galiņa Kopvērtējumā 1. Baškaite, 2. Galiņa (Ventspils "Spars"), 3. Anni Annama (Igaunija). Kopvērtējumā 1. G11 – 13 grupā posmā un kopvērtējumā 1. Līva

Lizeta Glāzere ("Tālava/ VBSS"), 2. Paula Zavinska ("Mītavas kumeļi/ Jelgavas BJSS"), 3. Miina Ojaslid (Igaunija). G8 – 10 grupā posmā 1. Adelīna Kārkliņa, 2. Kate Madara Treimane (abas "Tālava/ VBSS"), 3. Estere Zaķīte ("Rīgas Favorīts/ RRS"). Kopvērtējumā 1. Kārkliņa, 2. Treimane, 3. Emīlija Zavinska ("Mītavas kumeļi/ Jelgavas BJSS"). G7 – grupā 1. Ramona Bāre ("Rīgas Favorīts/ RRS"), 2. Ramona Petkēviča ("Mārupe"), 3. Sofija Elizabete Zeica ("Rīgas Favorīts/ RRS"). Kopvērtējumā 1. Zeica, 2. Anna Pedraudze ("Tālava/ VBSS"), 3. Petkēviča.

Krūzeru 17 – 29 grupā posmā 1. Imants Sokolovs ("Tālava/ VBSS"), 2. Henrijs Osis, 3. Kristers Rūcis (abi "Rīgas Favorīts/ RRS"). Kopvērtējumā 1. Sokolovs, 2. Toms Rožukalns ("Ozolēni"), 3. Osis. Krūzeru 30+ grupā posmā 1. Kristaps Ozoliņš ("Mārupe", 2. Māris Apels ("Rīgas Favorīts/ RRS"), 3. Alvis Lānso ("Mītavas kumeļi"). Kopvērtējumā 1. Lānso, 2. Apels, 3. Guntars Ļebedevs ("Madona").

"SMScredit.lv BMX čempionāta" klubu vērtējumā uzvarēja "Rīgas Favorīts", otrajā vietā "Mārupe", bet trešajā "Tālava".

Svētdien visas dienas garumā vairāk nekā 300 dalībnieki sacentās Burtnieku novada kausa izcīņas sacensībās.