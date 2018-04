Ar leģendārā slovāku riteņbraucēja Petera Sagana ("Bora – hansgrohe") spožu triumfu svētdien Francijā aizvadīts prestižais "Parīze – Rubē" velobrauciens, savukārt vienīgais Latvijas pārstāvis šajās sacensībās Gatis Smukulis no "Delko Marseille Provence KTM" komandas iesaistījās dienas atrāvienā, bet finišēja 75. pozīcijā, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

116. "Parīze – Rubē" velobrauciens dalībniekus un līdzjutējus Francijas pilsētā Kompjeņā, kur tika dots starta šāviens, sagaidīja ar patīkamiem laika apstākļiem. Prestižās pavasara klasikas, kas ir viens no pieciem riteņbraukšanas monomentiem, distancē tika iekļauti kopumā 29 dažāda garuma un smaguma pakāpes bruģa posmu sektoru, tostarp leģendārais Arenbergas mežs. Šīs sacensības allaž izcēlušas ar daudziem un dažādiem pavērsieniem distances laikā.

Starp 175 dalībniekiem bija arī "Delko Marseille Provence KTM" komandu pārstāvošais Latvijas riteņbraucējs Gatis Smukulis, kurš "Parīze – Rubē" startēja jau astoto reizi. Runājot par favorītiem, jāizceļ trīskārtējais pasaules čempions Peters Sagans, Olimpiskais čempions un pērnā gada "Parīze – Rubē" uzvarētājs Gregs Van Avermāts, Eiropas čempions Aleksanders Kristofs, lielisku klasiku sezonu aizvadošie "Quick – Step Floors" riteņbraucēji ar Flandrijas klasikas uzvarētāju Nikiju Terpstru priekšgalā, un virkne citu labi zināmu klasiku speciālistu.

257 kilometru garās distances pirmajā daļā notika spraiga cīņa par iespēju nokļūt dienas atrāvienā. Aktīvi sevi apliecināt centās "Delko Marseille Provence KTM" vīri. Tomēr sākotnēji dienas atrāvienā franču komandas riteņbraucēju nebija. No peletona spēja atrauties "UAE Team Emirates" vienības norvēģu riteņbraucējs Svens Eriks Bistroms, Šveices čempions Silvāns Diljē ("AG2R La Mondiale"), Marks Sollers ("Movistar"), Jelle Vallajs ("Lotto Soudal"), Džimijs Dukjenojs un Ludoviks Robēts (abi "WB Aqua Protect").

Lieliski sevi aplieicnāja arī Gatis Smukulis, kurš veica atrāvienu no grupas. Mūsu sportistam pievienojās Džejs Roberts Tomsons ("Dimension Data") un Žeofrē Supē ("Cofidis"). Šī trijotne pievienojās līderu sešiniekam. Lielā grupa samazināja tempu un ļāva deviņiem bēgļiem iegūt astoņu minūšu vadību. Gatis Smukulis bija viens no aktīvākajiem atrāviena dalībniekiem. Sākoties bruģa posmiem, kuru garums kopumā bija vairāk nekā 50 kilometri, vadošās grupas pārsvars pār peletonu bija ievērojami sarucis. Arenbergas mežā vairāki līderu grupā esošie sportisti sāka atpalikt. Smukulis, pēc tam kad nedaudz bija zaudējis kontaktu no vadošajiem braucējiem, spēja atgriezties pie līderiem.

Nedaudz vēlāk gan Gatis bija spiests atpalikt no vadošās grupas un 75 kilometrus pirms finiša viņu panāca lielā grupa ar Saganu, Van Avermātu, Žilbēru un citiem tajā. Solo izrāvienā devās Čehijas čempions Zdeņeks Štibars, kurš panāca vēl vairākus dienas atrāvienā bijušos sportistus. Čehu sportists gan tika panākts.

Agri savu vārdu teica Peters Sagans. Riteņbraucējs, kurš "Parīze – Rubē" galveno balvu – bruģakmeni – ne reizi nebija izcīnījis, 54 kilometrus pirms finiša devās solo izrāvienā. Drīz vien slovāks panāca tā brīža līderus – Diljē un Vallajsu. Trio palielināja pārsvaru pār sekotājiem virs vienas minūtes. Jāatzīmē Sagana komandas biedru, īpaši Vācijas čempiona Markusa Burgharda lieliskais darbs. Diemžēl, bet neiztika arī bez daudziem nepatīkamiem kritieniem. 47 kilometrus pirms finiša asfalta seguma posmā kritienā iekļuva Eiropas čempions Kristofs, kurš bija spiests no tālākas cīņas izstāties. Tikmēr sacensību galvgalī no Sagana un Diljē atpalika beļģis Jelle Vallajs.

Tuvākajā sekotāju grupā atradās Nikijs Terpstra, Gregs Van Avermāts, Toma Skujiņa komandas biedrs Jaspers Streivens un Seps Vanmerke. Sagans uzņēmās iniciatīvu un kopā ar Šveices čempionu nedeva daudz iespējas konkurentiem būtiski pietuvoties. Van Avermāta grupa uz brīdi sadeldēja pārsvaru līdz 45 sekundēm, tomēr drīz vien pārsvars atkal pieauga līdz vienai minūtei.

Pēdējos kilometros tapa skaidrs, ka uzvarētāja liktenis Rubē velotrekā izšķirsies starp Saganu un Diljē, kurš sacensību vadībā bija vairāk nekā 200 kilometrus. Tieši "AG2R La Mondiale" sportists kā pirmais iebrauca trekā, kamēr Sagans viņam cieši sekoja. Savu uzbrukumu slovāks veica pēdējā virāžā, apsteidzot šveicieti un pelnīti triumfējot prestižajā sacīkstē. Trasē uzvarētājs pavadīja 5 stundas 54 minūtes un 6 sekundes. Augstā otrā vieta Diljē, kamēr trešo vietu izcīnīja Nikijs Terpstra. Nīderlandietis pēdējos kilometros spēja atrauties no sekotāju grupas, finišējot lepnā vientulībā 57 sekundes aiz Sagana.

Gatis Smukulis, kurš godam nesa Latvijas vārdu prestižās klasikas dienas atrāvienā, finišēja 75. pozīcijā, 14 minūtes un 46 sekundes aiz uzvarētāja.

Parīze – Rubē velobrauciens – 257 km:

1. Peter Sagan, Slovākija, Bora – hansgrohe, 05:54:06

2. Silvan Diller, Šveice, AG2R La Mondiale, +00:00:00

3. Niki Terpstra, Nīderlande, Quick – Step Floors, +00:00:57

4. Greg Van Avermaet, Beļģija, BMC Racing team, +00:01:34

5. Jasper Stuyven, Beļģija, Trek – Segafredo, +00:01:34

6. Sep Vanmarce, Beļģija, EF Eduaction First – Drapac p/b Cannondale, +00:01:34

...

75. Gatis Smukulis, Latvija, Delko Marseille Provence KTM, +00:14:46