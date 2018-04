Smukulis no profesionālās kontinentālās komandas "Delko Marseille Provence KTM" piedalījās atrāvienā Spānijā notiekošā daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Castilla y Leon" (UCI kat.2.1) pirmajā posmā, kur bija ātrākais vienā no starpfinišiem un izcīnīja 79.vietu.

Posmā pirmais finišēja spānis Karlos Barvero no "Movistar" vienības, kurš uzvaru izrāva finiša spurtā. Viņš un lielā grupa 182,4 kilometrus veica četrās stundās 35 minūtēs un 29 sekundēs.

Tikmēr Smukulis finišu sasniedza grupā, kas uzvarētājam zaudēja 16 minūtes un vienu sekundi, latvietim tiekot klasificētam 79.pozīicijā.

"Vuelta a Castilla y Leon" velobrauciens noslēgsies svētdien ar trešo posmu.

Smukulis "Delko Marseille Provence KTM" komandu pārstāv otro sezonu pēc kārtas. Pērn viņš palika bez skaļiem panākumiem, sezonas otrajā pusē cīnoties ar traumas sekām.

Savukārt Neilands no kontinentālā līmeņa vienības "Israel Cycling academy" piektdien desmit kilometrus pirms Horvātijas velobrauciena (UCI kat.2.HC) ceturtā posma finiša atrāvās no peletona un mēģināja ķert sacensību līderi Alesandro Tonelli no "Bardiani - CSF" komandas, taču vēlāk atgriezās lielajā grupā un ieņēma 61.vietu.

Solo finišā uzvaru izcīnīja itālis Tonelli, kurš 171 kilometru garās distances finišu šķērsoja pēc trasē pavadītām trim stundām 56 minūtēm un 57 sekundēm, bet lielā grupa viņam zaudēja 12 sekundes.

Tikmēr Neilands zaudēja 49 sekundes, kas latvietim deva 61.pozīciju.

Kopvērtējumā līderpozīciju saglabā baltkrievu sportists Kanstantins Sivcovs no "Bahrain Merida" komandas, kurš par astoņām sekundēm apsteidz nīderlandieti Pīteru Vēningu ("Roompot - Nederlandse Loterij"). Tikmēr Neilands atrodas 38.vietā, no pirmās vietas atpalikdams par 17 minūtēm un 52 sekundēm.

Horvātijas velobraucienā būs seši posmi, sacensībām noslēdzoties svētdien.

Neilands gatavojas prestižajam "Giro d'Italia" velobraucienam, kas sāksies maijā, pirmajiem etapiem notiekot Izraēlā.

Kontinentālā līmeņa vienības "Israel Cycling academy" komandas rindās Neilands aizvada savu otro sezonu. Pērn viņš tika kronēts par Latvijas čempionu grupas braucienā un šosezon sacensībās piedalās ar sarkanbaltsarkano karogu uz krekla.

Pērn Horvātijas velobraucienā uzvarēja titulētais itālis Vinčenco Nibali.