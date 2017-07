Vācijas riteņbraucējs Marsels Kitels no "Quick-Step Floors" komandas piektdien ar fotofiniša palīdzību izcīnīja uzvaru prestižā daudzdienu velobrauciena " Tour de France " septītajā posmā, šī gada tūrē tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas un trešā kopumā.

Piektdien "Tour de France" dalībniekiem bija jāveic salīdzinoši viegls 213,5 kilometrus garš posms, kur galvenie notikumi norisinājās vien pašās beigās. Dramatiskā cīņā fotofinišā uzvaru izcīnīja Kitels, kurš par mata tiesu apsteidza norvēģi Edvallu Boasonu Hāgenu no "Dimension Data" vienības.

Tikmēr trešajā vietā ierindojās austrālietis Maikls Metjūss no "Sunweb" vienības.

Kitelam šī bija 12.uzvara "Tour de France" posmos. Šogad viņš iepriekš bija uzvarējis sacensību otrajā un sestajā posmā.

Savukārt pašreizējais tūres kopvērtējuma līderis Kristofers Frūms no Lielbritānijas ("Sky") droši finišēja lielajā grupā, tiekot klasificēts 48.vietā.

"Tour de France" turpinājumā pirmais kalnainais posms paredzēts svētdien, kas varētu ieviest izmaiņas kopvērtējumā.

Šobrīd kopvērtējuma līderis Frūms tuvāko sekotāju un komandas biedru Geraintu Tomasu apsteidz par 12 sekundēm, kamēr trešais ir "Astana" itāļu riteņbraucējs Fabio Aru, kurš atpaliek vēl divas sekundes.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka otrdien sacensību ceturtajā etapā bija vairāki kritieni. Nepatīkamākajā no tiem aptuveni simtus metrus pirms finiša "BORA-hansgrohe" komandu pārstāvošais iepriekšējo divu gadu pasaules čempions grupas braucienā Peters Sagans no Slovākijas ar elkoni pagrūda britu sprinta zvaigzni Marku Kavendišu no "Dimension Data" vienības, kurš ietriecās metāla barjerās, turklāt pēc tam britam vairāki konkurenti uzbrauca virsū.

Pēcāk Sagans no sacensībām tika diskvalificēts, bet Kavendišs kritienā lauza plecu un sacensības turpināt vairs nevar. Sagans un komandas sākotnējo apelāciju noraidīja trešdienas rītā, bet ceturtdien viņi vērsās Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), tomēr arī tā pēc pāris stundām noraidīja apelāciju.

Prestižās "Tour de France" sacīkstes notiek 104.reizi un turpināsies līdz 23.jūlijam, kad noslēgsies Parīzē. Iepriekšējās divās tūrēs triumfēja Frūms, kurš ir trīskārtējs šo sacensību čempions, jo uzvarēja arī 2013.gadā.

Latvija šogad šajā velobraucienā nav pārstāvēta.