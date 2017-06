Skrējiens, kurā dalība tiek izlozēta loterijā, šogad risinājās jau 29. reizi. Trase veda pa Bērdbridžas kalnu taku caur mežu, kur notika dzīvnieka uzbrukums. Tā kā distance ir sarežģīta un fiziski smaga, pieaugušajiem trases garums ir trīs jūdzes (4,8 km), jaunākiem skrējējiem līdz 17 gadu vecumam - pusotra jūdze. Trases kāpums ir 4300 pēdas (1310 metri).

16 gadus vecais jaunietis, pirms zaudēt dzīvību, paguvis nosūtīt mātei īsziņu, ka viņam pakaļ dzenas lācis. Pārējie skrējēji aiz krūmiem esot pazaudējuši puisi no redzesloka, kad tas izskrējis no trases. Uz notikuma vietu devās glābēji un meža dienesta meklēšanas grupas, bet jaunieša ķermeni atrada kāds no skrējiena dalībniekiem, kas brīvprātīgi devušies meklēt pazudušo. Incidents notika apmēram distances vidū.

"Es šajos kalnos skrienu jau 30 gadus. Reizēm cilvēki noklīst no maršruta un stāsta, ka satikuši lāci. Visbiežāk tas ne par ko neliecina, taču reizēm šīs ziņas ir nopietnas. Kā šoreiz," saka maratona rīkotājs Breds Prekoskis.