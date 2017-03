Lielbritānijas bokseris Tonijs Beljū pēc negaidītās uzvaras pār savu tautieti Deividu Heju apsver iespēju noslēgt savu karjeru, jo viņš nezina, cik daudz viņa organisms vēl spēs izturēt šo "brutālo sporta veidu", intervijā radio stacijai "talkSPORT" sacīja pats sportists.

Jau ziņots, ka sestdien notikušajā cīņā pašreizējais Pasaules Boksa padomes (WBC) čempions pirmā smagā svara (līdz 90,7 kg) kategorijā Beljū 11. raundā pieveica titulēto Heju.

"Es vairs nevaru savu ķermeni šādi nomocīt. Es vairs nevaru atstāt savu ģimeni otrajā plānā," sacīja Beljū. "Es neesmu alkatīgs, esmu apmierināts ar savu dzīvi. Esmu bijis saprātīgs ar naudu, ko esmu nopelnījis boksā."

"Es šorīt piecēlos un jutos, kā 85 gadus vecs. Man tik ļoti sāpēja. Savu roku esmu salauzis, un tā izskatās pēc violeta spilvena. Mana seja ir pārsista, man deguns ir sadauzīts," skaidroja bokseris. "Ir jābūt kaut kam ļoti iespaidīgam, lai mani izvilinātu atpakaļ ringā."

"Bokss ir brutāls sporta veids, un es aiziešu no boksa, nevis bokss aizies no manis," viņš turpināja.

Tāpat Beljū uzsvēra, ka viņu nevilina arī cīņa pret savu labo draugu Entoniju Džošua.

Jau vēstīts, ka Beljū bija jātiekas ar obligāto titula pretendentu Mairi Briedi no Latvijas, tomēr viņš izvēlējās aizvadīt principiālu dueli ar smagsvaru kategorijas bokseri Heju.

Beljū karjeras laikā tagad uzvarējis 29 no 32 cīņām, 19 no tām noslēdzot ar nokautu. Savukārt Hejs 31 cīņā ticis pie 28 uzvarām, 26 no tām noslēdzot ar nokautu.