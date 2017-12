"SOK par dopinga sistēmu varēja izslēgt Krievijas komandu no 2018. gada Phjončhanas olimpiskajām spēlēm, taču lēmums par Krieviju – tas nav sods, bet izsmiekls, kas pieņemts, lai aizsargātu Krievijas politiskās un komerciālās intereses. Es esmu tiesīgs to apgalvot, jo vadīju WADA izmeklēšanu." slejā izdevumā "The New York Times" raksta Robertsons.

Kā ziņojām, SOK 6. decembrī lēma par Krievijas Olimpiskās komitejas diskvalifikāciju, bet Krievijas sportistiem, kuriem nav bijuši dopinga pārkāpumi, tika atļauts startēt 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā kā neatkarīgiem sportistiem, bez sava karoga un himnas.

"2016. gadā WADA izmeklēšana konstatēja, ka Krievijā pastāv centralizēta, valsts sponsorēta dopinga programma, kāda nav redzēta kopš Austrumvācijas laikiem, dēļ kā simtiem tīro sportistu tika noblēdītas viņiem pienākošās vietas uz olimpiskajiem un pasaules čempionāta pjedestāliem. Tagad Krievija lobē simtiem sportistu dalībai Phjončhanā, kur viņi startēs kā "Olimpiskie sportisti no Krievijas" – diezgan tālu no neitrāla statusa, ko noteikusi SOK," raksta bijušais izmeklētājs. "Viņiem pat var tikt dota iespēja noslēguma ceremonijā iet zem Krievijas karoga ar uzrakstu "Krievija" uz formām."

"Lielāko daļu savas karjeras es esmu bijis aģents dienestā, kas uzrauga narkotisko vielu likumu ievērošanu, un pat narkokarteļi nebija tik bezkaunīgi," uzskata bijušais izmeklētājs. "Sākot ar Krievijas dopinga kontrolieriem līdz slepenajiem dienestiem, visi rūpējās, lai sportisti neiekristu dopinga pārbaudēs, bet, ja tas notiktu, lai viņi tiktu piesegti. Izmeklēšana parādīja, ka 99% Krievijas izlašu sportisti lieto aizliegtos preparātus. Mēs atklājām, ka sportistam, kurš ticis līdz izlases līmenim, nav izvēles – vai nu viņš piekrīt dopingam vai aiziet. Sportistiem un treneriem bija ciešas saites ar ārstiem, kas izstrādāja dopinga shēmas un izsekoja analīzes, glabājot tīros paraugus Krievijas Sporta ministrijas ēkās."

"Pat tagad Krievija joprojām nesadarbojas – informācija, ko pieprasījusi WADA, joprojām nav iesniegta. Krievijas amatpersonas savu vainu nav atzinušas, bet izmeklēšanas laikā iebiedējušas lieciniekus un turpinājuši dot dopingu. Neesmu dzirdējis, ka būtu ierosināta izmeklēšana par valsts sponsorētu dopinga programmu. Toties ir signāli, ka tā turpina pastāvēt. Un SOK to visu zina. Man šķiet, ka Krievijas sportisti arī turpmāk būs pret savu gribu iekļauti dopinga sistēmā, ko SOK izvēlējās neaizsargāt viņus, piespriežot Krievijai nopietnu sodu," uzskata Robertsons. "SOK ir jāatgādina, ka olimpiskās spēles var iztikt bez Krievijas, bet ne bez Olimpiskajiem ideāliem. SOK ir jāiztīra sava māja, un jāizvēlas jauni līderi, kas ne tikai saprot šos principus, bet arī seko tiem."

Džeks Robertsons uzsver, ka Krievijas sportistu diskvalifikācija būtu bargs, taču taisnīgs un nepieciešams sods, bet SOK rīcība pirms Rio Olimpiādes bijusi "gļēvs lēmums", kas Krievijai ļauj potenciāli turpināt iesākto dopingā bez bailēm par sodu.

"Esmu dzirdējis, ka SOK šo sauc par "morālu uzvaru", bet no savas pieredzes varu teikt, ka par to runā tikai gadījumos, kad tiek piedzīvots zaudējums," saka Robertsons. "Krievu sportistiem būs jāatbilst "stingriem kritērijiem", lai piedalītos ziemas Olimpiādē, kas ir pilnīgs farss. Šis sods nozīmē to, ka tīrajiem sportistiem būs jāsacenšas ar "netīrajiem". Lai atceramies kaut vai tīrās analīzes, ko nodeva tādi neapstrīdami dopingotāji kā Lenss Ārmstrongs un Meriona Džonsa. Pat WADA bijušais vadītājs atzinis, ka tiek pieķerti tikai "pārākie dopingotāji"."

"SOK atkal panāks, ka dažiem olimpiskajiem "čempioniem" pēc jaunām dopinga analīzēm tiks atņemtas medaļas. Paies gadi, pirms īstie čempioni tiks atzīti un saņems savas medaļas pa pastu, ne uz goda pjedestāla," uzskata izmeklētājs.