Bijušais Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempionu jostas īpašnieks pirmā smagā svara kategorijā Kšištofs Glovackis no Polijas kļuvis par sesto apstiprināto dalībnieku īpašajā Pasaules boksa sērijas turnīrā, kur sacentīsies arī latvietis Mairis Briedis, vēsta ESPN.

Savā līdz šim pēdējā cīņā Glovackis 24.jūnijā uzveica turku Hizni Altunkaju. Tā viņam bija pirmā cīņa kopš pērnā septembra, kad Glovackis piekāpās ukrainim Oleksandram Usikam un zaudēja WBO čempiona jostu.

Čempiona josta viņam piederēja divas cīņas - tā tika izcīnīta 2015.gada augustā, uzveicot Marko Huku no Vācijas. Pirms tam Hukam šī josta piederēja piecus gadus un bija aizstāvēta 13 cīņās.

Savā profesionālajā karjerā Glovackis 28 cīņās guvis 27 uzvaras.

Glovackis boksa supersērijā pievienojies Pasaules Boksa padomes (WBC) pasaules čempiona titula īpašniekam Briedim, Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempionam Muratam Gasijevam no Krievijas, bijušajam IBF/WBC čempionam Kšištofam Vlodarčikam no Polijas, Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionam Junieram Dortikosam no Kubas un Hukam.

ESPN vēsta, ka par septīto supersērijas dalībnieku apstiprinās joprojām bez zaudējumiem esošo Usiku, tomēr pušu sarunas pagaidām vēl turpinās.

Kā iepriekš sarunā ar aģentūru LETA turnīra nianses atklāja Briedis, uz boksa supersēriju netiks aicināts krievu bokseris Dmitrijs Kudrjašovs, kurš nesen kļuva par obligāto pretendentu uz Briedim piederošo WBC jostu.

Šīs boksa sērijas dueļu pretinieki tiks noskaidroti 8.jūlijā Monako. Četri spēcīgākie bokseri, kurus izvēlēsies komisija, tiks izlikti pēc numuriem un rindas kārtībā varēs izvēlēties savu pretinieku ceturtdaļfinālam.

Sagaidāms, ka ceturtdaļfināli tiks aizvadīti septembrī/oktobrī, kamēr abi pusfināli notiks 2018.gada sākumā, bet fināls gaidāms 2018.gada maijā.

Boksa supersērijas uzvarētājs iegūs leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu. Tāpat paredzams, ka viņš saņems WBA, WBC un IBF čempionu jostas pirmā smagā svara kategorijā, kas oficiāli nav apstiprināts.