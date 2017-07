Kudrjašovs līdz šim savā karjerā pie prestižākajiem tituliem nav ticis, bet jūnija sākumā viņš kļuva par obligāto pretendentu uz Briedim piederošo Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu pirmā smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kilogramiem). Krievs savā karjerā 22 profesionālajās cīņās guvis 21 uzvaru, turklāt visas no tām ir ar nokautiem.

"Esmu "krievu veseris" un izsitīšu savu ceļu pēc četriem tituliem un Muhameda Ali balvas," izteicies Kudrjašovs. "Turnīrs ir pilns ar čempioniem un bijušajiem čempioniem, tomēr nevienam nav tik laba nokautu attiecība kā man. Cienu savus pretiniekus, tomēr jebkurš, kurš stāsies pretī man, tiks izslēgts."

Karjerā vienīgo zaudējumu Kudrjašovs 2015. gadā piedzīvoja nigērietim Olanrevaju Durodolam, kuram iepriekšējā cīņā revanšējās.

"Tur ir daudz nianšu. Viņi negrib ņemt Kudrjašovu šajā turnīrā. Savukārt WBC prezidents Maurisio Suleimans līdz galam neakceptē visu pasākumu, jo grib, lai arī Kudrjašovs būtu. Bet [rīkotāji] atrunājās ar to, ka viņš nav "televīzijas bokseris" ar lielu popularitāti, tāpēc negrib ņemt," nesen aģentūrai LETA stāstīja Briedis.

Sacensību ceturtdaļfināla pāru noteikšana notiks jau sestdien un tagad oficiāli zināmi septiņi no astoņiem dalībniekiem. Kudrjašovs boksa supersērijā pievienojies WBC pasaules čempiona titula īpašniekam Briedim, Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempionam Muratam Gasijevam no Krievijas, bijušajam IBF/WBC čempionam Kšištofam Vlodarčikam no Polijas, Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionam Junieram Dortikosam no Kubas, Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempionu jostas īpašniekam un 2012. gada Londonas olimpisko spēļu čempionam Oleksandram Usikam no Ukrainas, kā arī vācietim Marko Hukam, kurš aprīlī cīņā par WBC čempiona jostu piekāpās Briedim, bet pirms tam sešus gadus savā īpašumā turēja WBO jostu.

Iepriekš ESPN ziņoja, ka supersērijā piedalīsies arī bijušais WBO čempionu jostas īpašnieks Kšištofs Glovackis no Polijas, tomēr pagaidām tas vēl nav apstiprināts. Paredzams, ka astoto dalībnieku organizatori nosauks piektdien.

Šīs boksa sērijas dueļu pretinieki tiks noskaidroti 8. jūlijā Monako. Četri spēcīgākie bokseri, kurus izvēlēsies komisija, tiks izlikti pēc numuriem un rindas kārtībā varēs izvēlēties savu pretinieku ceturtdaļfinālam.

Sagaidāms, ka ceturtdaļfināli tiks aizvadīti septembrī/oktobrī, kamēr abi pusfināli notiks 2018. gada sākumā, bet fināls gaidāms 2018. gada maijā.

Boksa supersērijas uzvarētājs iegūs leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu. Tāpat paredzams, ka viņš saņems WBA, WBC un IBF čempionu jostas pirmā smagā svara kategorijā.