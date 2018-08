Boksa supersērijas pirmajā sezonā Briedis aizcīnījās līdz pusfinālam, kurā skaistā cīņā piekāpās turnīra nākamajam čempionam Oleksandram Usikam. Šī bija viena no aizraujošākajām cīņām visā turnīrā. Latvijas bokseris piedalījās arī WBSS finālā Maskavā, kur iesildošajā cīņā desmit raundos pēc punktiem pārliecinoši uzvarēja francūzi Brandonu Delorjē.

Šobrīd publiskajā telpā kampaņu pret Briedi mēģina veidot viņa bijušais aģents Als Siesta, kura īstais vārds ir Alberts Hačaturovs. Viņš ir ļoti neapmierināts par to, kā tika pārtraukta abu pušu sadarbība. Tagad Briedis uzsācis daudz ciešāku sadarbību ar brāļiem Kalli un Nisi Zauerlandiem, kuri ir boksa promouteri un boksa supersērijas rīkotāji. Neraugoties uz savu atvaļinājumu Itālijā, Kalle intervijā portālam "Delfi" pastāstīja, kas tuvākajā nākotnē sagaida Briedi.

Mairis Briedis WBSS pirmajā sezonā aizvadīja divas lieliskas cīņas, no kurām viena noslēdzās ar zaudējumu nākamajam čempionam Oleksandram Usikam. Kā jūs vērtējat Brieža sniegumu šajā turnīrā.

Ja runājam par viņa zaudējumu, tad viņš to piedzīvoja trīs minūšu laikā – pēdējā raundā. Es atceros, ka toreiz domāju, ka Briedis ir to cīņu uzvarējis. Neraugoties uz to, viņš var turēt galvu paceltu, jo viņš zaudēja ne tikai labākajam bokserim savā svara kategorijā, bet, iespējams, arī nākamajam labākajam bokserim vēsturē. Šobrīd Usiks viennozīmīgi ir labākais bokseris pasaulē.

Briedis var kļūt tikai par labāku bokseri. Viņš un viņa komanda tagad uzsākuši sadarbību ar manu brāli Nisi. Es Mairi uzskatu par vienu no labākajiem atlētiem pasaulē.

Tātad jūs un jūsu komanda sadarboties ar Briedi, lai turpinātu attīstīt viņa karjeru?



Jā, tieši tā.

Tad kas nākotnē sagaida Mairi Briedi?



Es domāju, ka viņš var kļūt par labāko bokseri savā svara kategorijā. Ja Usiks pārcelsies uz supersmago svaru, tad Mairis kļūs par pirmo pasaulē smagajā svarā. Ziniet, Latvija ir ļoti maza valsts, bet šeit ir ļoti talantīgi sportisti. Briedis un Jeļena Ostapenko ir tādi talanti, kuri izceļas uz visas pasaules fona.

Taču Briedis nākamo sešu mēnešu laikā kļūs par pasaules čempionu. Es par to esmu pārliecināts.

Nākamā pusgada laikā Briedis aizvadīs cīņu par titulu?

Nākamajā sezonā WBSS būs trīs svara kategorijas, starp kurām ir arī Brieža pārstāvētā smagā svara kategorija. Viņš supersērijas draftā būs izlikts ar pirmo vai otro numuru, un viņam būs lieliska iespēja sevi pierādīt vēlreiz. Šo informāciju mēs šonedēļ plānojam paziņot oficiāli.

Vai varat nosaukt vēl kādus bokserus, kuri varētu startēt šajā svara kategorijā?

Es sagaidu, ka nākamajā sezonā šajā svara kategorijā varētu piedalīties Tonijs Beljū, kurš pārnāks no supersmagsvariem, un Juniers Dortikoss. Vēl būs bokseri no Krievijas, Vācijas, Armēnijas. Talanta līmenis būs ļoti augsts.

Izskanējusi informācija, ka varētu notikt revanša cīņa starp Briedi un Usiku. Kam jānotiek, lai šī cīņa tiešām norisinātos?

Šajā gadījumā daudz kas ir atkarīgs no Usika. Vai viņš paliks smagajā svarā, vai pāries uz supersmagsvariem. Šobrīd es uzskatu, ka spēcīgākā svara kategorija ir smagais svars. Pagaidām man šķiet, ka šādu cīņu noorganizēt būtu grūti. Ja Briedis uzvarētu nākamo supersērijas sezonu, tad jau viss būtu iespējams.

Pirms WBSS pirmās sezonas jūs vienā no intervijām izteicāties, ka šī turnīra mērķis ir radīt nākamās boksa superzvaigznes. Vai Usiks pierādīja, ka viņš jau iederas pie superzvaigznēm?



Ja paskatāmies uz to, kas notika Maskavā un ko par to rakstīja pasaules mediji, tad atbilde ir viennozīmīga – jā. Usiks šobrīd ir karstākais vārds visā boksā, ar viņu vienā līmenī vienīgi varētu būt Entonijs Džošua. Mēs boksā mēģinām radīt turnīru, kas ir līdzīgs UEFA Čempionu līgai futbolā. Ja izdodas uzvarēt, tad kļūsti par patieso čempionu. Šeit būtiskākais nav čempionu jostas vai viss pārējais, šeit svarīgākais ir būt labākajam, un to pusfināli un fināls pierādīja.

Tāpat mēs cenšamos dot faniem iespēju. Piemēram, kad janvārī notika cīņa Rīgā, atmosfēra bija fantastiska. Cilvēki bija sajūsmināti gan par Briedi, gan par visu turnīru.

Līdz šim par Latviju esat izteicies ļoti atzinīgi. Vai bez Brieža jums šeit ir kādi plāni?

To gan nevajadzētu teikt man, bet gan manam brālim Nisem, bet mēs gatavojamies veikt lielas investīcijas Latvijas bokseros, jo mēs šajā reģionā redzam lielu potenciālu, bet par to vēl detalizētāk tagad nerunāšu.

Rīga pirmajā WBSS sezonā bija vienīgā pilsēta, kurā notika divas cīņas. Kāpēc jūs izdarījāt šādu izvēli?



Šī bija pirmā reize, kad Rīga bija pasaules boksa epicentrs, un tā bija lieliska pieredze. Šī ir vieta, kas pēdējo gadu laikā strauji atdzīvojusies. Šeit ir lieliska mūzika un izklaides iespējas, un arī bokss šeit iederas. Es pats personīgi ticu šai valstij, un es tur atgriezīšos.

Šī bija pirmā WBSS sezona. Kāda jūsu vērtējumā tā bija?



ESPN pirmo WBSS sezonu vērtēja kā ļoti veiksmīgu, un es tam piekrītu. Viena gada ilgā turnīrā ir izdevies noskaidrot jaunu absolūto pasaules čempionu boksā. Tas ir aizraujoši. Būsim godīgi, mums bija vairākas lieliskas cīņas.

Vai pirmā sezona bija arī finansiāli veiksmīga?



Jā, viennozīmīgi. Mēs bijām ieguvēji visos līmeņos. Finansiāli izdevīgs bija gan televīzijas bizness, un šeit īpaši jāizceļ darījums ar Lielbritānijas televīzijas kanālu ITV. Tāpat arī biļešu pārdošana bija veiksmīga. Mēs iegājām jaunās valstīs un pilsētās.

Ja reiz pirmā sezona bija tik veiksmīga, tad var sagaidīt, ka WBSS mērogs tikai pieaugs?



Jā, tur nav ne mazāko šaubu. Šonedēļ oficiāli paziņosim, ka nākamajā sezonā, ka būs trīs svara kategorijas – visvieglākais svars (līdz 53,5 kg) un otrais vieglais svars (līdz 63,5 kg), bet atgriezīsies smagā svara kategorija.

Sākotnēji WBSS fināls smagajā svarā bija paredzēts Saūda Arābijas pilsētā Džedā, bet vēlāk to pārcēla uz Maskavu. Vai Usika elkoņa savainojums bija vienīgais iemesls šim lēmumam?

Jā. Šis lēmums tika pieņemts, jo jūlijā Džedā ir ļoti maz cilvēku. Mēs kā promouteri vēlamies piepildīt arēnas ar līdzjutējiem, tāpēc pārcēlām finālu uz Maskavu, kur sanāca 24 tūkstoši cilvēku. Tā bija nakts, kas boksa cilvēkiem atmiņā paliks uz ilgu laiku.

Neraugoties uz to, šis lēmums izpelnījās arī kritiku.

Jā, taču tagad Džedā notiks fināls otrajā vidējā svarā. Skatoties uz papīra, šo cīņu vajadzētu aizvadīt Lielbritānijā, taču Džeda cenšas kļūt par vietu, kas uzņem lielus sporta notikumus, un līdz šim viņiem tas ir labi izdevies. Saūda Arābijā notiks arī UFC cīņas un Itālijas Superkausa spēle futbolā. Džeda kļūst par kaut ko līdzīgu Lasvegasai, jo arī Lasvegasā ļoti reti cīnās mājinieki. Mums rīkotājiem jādod iespēja, tāpēc ar nepacietību gaidām otrā vidējā svara finālu septembrī.