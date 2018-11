Portāls "Delfi" teksta tiešraidē informē par notikumiem visās šajās cīņās.

Boksa vakars: Mairis Briedis – Noels Gevors un citas cīņas

Boksa nakts cīņas: - plkst. 01:00 Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū- plkst. 03:00 Kšištofs Glovackis - Maksims Vlasovs- plkst. 05:00 Mairis Briedis - Noels Gevors

Kšištofs Glovackis savā karjerā aizvadījis 31 cīņu, izcīnījis 30 uzvaras, no kurām 19 ar nokautu, un reizi zaudējis. Vlasova kontā 44 cīņas, 42 uzvaras, 2 zaudējumi un 25 nokauti. Glovackis un Vlasovs cīnīsies arī par vakanto WBO pagaidu titulu

Boksa vakaru turpināsim ar cīņām Čikāgā. Pasaules Boksa supersērijas ceturtdaļfinālu kā pirmie aizvadīs Kšištofs Glovackis un Maksims Vlasovs, kuri ringā dosies pulksten 3:00

Usiks pēc cīņas nebija pārāk runīgs. Viņš uzsvēra, ka viņam šis bijis smags gads, un viņš lūko kārtīgi atpūsties. Pagaidām par nākotni viņš nevēlas runāt. Savukārt par šo cīņu viņš norādīja, ka ringā viss noticis "vienos vārtos".

Beljū pēc cīņas turpināja slavēt Usiku, kā arī noskūpstīja arī viņa pieri.

Tonijs Beljū pēc cīņas: "Mēģināju darīt visu, ko spēju. Usiks ir lielisks cīkstonis un īsts čempions. Viņš mani uzvarēja visos aspektos, man nav attaisnojumu. Aleksandr, tu esi lielisks bokseris un labākais, pret ko esmu cīnījies."

Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū. 8. rauds.Usiks izcīna uzvaru ar nokautu.Usiks trāpīja sitienu no apakšas, satricinot Beljū. Viņš turpināja aktīvi, bet Beljū klinšā apturēja ukraini. Britam izdevās viens sitiens, uz ko Usiks atbildēja ar trīs sitieniem. Mirkli vēlāk Usiks trāpīja divus brīvus sitienus, un ar spēcīgu taisno ar kreiso roku pa zodu nokautēja Beljū.

Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū. 7. raunds. Usiks atkal dabūja Beljū stūrī un mēģināja atrast caurumu viņa aizsardzībā. Beljū sagaidīja iespēju sitiena kombinācijai, kas ļāva izkļūt no stūra. Usikam izdevās spēcīgs kreisais, Beljū atbildēja ar labo, taču noslēgumā britam izdevās vēl sitieni.

Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū. 6. raunds. Usikam ringā bija teritoriālais pārsvars, viņš kontrolēja notikumus ringā. Beljū vairāk lūkoja pēc viena precīza sitiena, kas viņam ļautu uzvarēt, to pagaidām neizdodas atrast. Tad abi apmainījās ar asiem sitieniem, bet raunda noslēgumā britam izdevās trāpījums.

Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū. 5. raunds. Usikam izdevās precīzs "džebs", turpinot diezgan precīzi izpildīt savu cīņas plānu. Tad ukrainis trāpīja vēl vienu kreiso sitienu. Beljū sitieni nebija veiksmīgi, Usiks vēlreiz izpildīja sitienus. Pēdējās sekundēs Beljū izdevās viens ne pārāk bīstams sitiens pa pretinieka pieri.

Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū. 4. raunds. Usiks devās virsū pretiniekam un izdarīja bīstamu uzbrukumu no kreisās. Tam sekoja vēl vairāki ukraiņa sitieni, un Beljū ar asām kustībām izvairījās no tiem. Usiks iedzina britu stūrī, taču sitienus izdarīja no distances. Beljū aktivizējās un arī izdarīja asus sitienus, tiekot ārā no stūra. Tad viņš atkal sāka spēlēt uz publiku, taču pārsvars ringā joprojām bija Usikam.

Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū. 3. raunds. Usiks izdarīja sitienu pa pretinieka ķermeni, Beljū izvairījās un izdarīja pretuzbrukumu no labās. Abi bokseri apmainījās ar taisnajiem sitieniem, tam sekoja ukraiņa uzbrukumi. Cīņas mājinieks turpināja darboties no aizsardzības un izdarīja vēl pāris pretuzbrukumus.

Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū. 2. raunds. Usiks ringā sāka kustēties aktīvāk un izdarīja tā sauktos "džeba" sitienus. Beljū mēģinājumi izdarīt pretuzbrukumus nebija pārāk veiksmīgi, bet tad viņš kaut ko agresīvi pateica Usikam. Vienreiz britam izdevās trāpīt par Usika seju. Ukrainis raunda noslēgumā tika pie veiksmīgas sitienu kombinācijas, līdz Beljū atkāpās līdz pat ringa trosēm.

Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū. 1. raunds. Cīņu abi bokseri sāka piesardzīgi, bet pirmās sitienu kombinācijas izdarīja Beljū. Pirmās trīs minūtes aizritēja bez nopietniem uzbrukumiem.

Oleksandrs Usiks - Tonijs Beljū. Cīņa sākusies.

Un beidzot ringā tiek izsaukti arī Oleksandrs Usiks un Tonijs Beljū.

Sesto reizi boksa vēsturē visu četru prestižo jostu īpašnieks aizstāvēs savus čempionu titulus. Pirms cīņas svēršanās procedūrā nedaudz smagāks bija Beljū - 90,3 kilogrami pret Usika 90 kilogramiem.

Noslēgusies cīņa, kas risinājās pirms Usika un Beljū dueļa. Tika aizvadīti 12 raundi, tāpēc Mančestras arēnas centrālās cīņas sākums vēl nedaudz jāpagaida.

Mančestras arēnā uz Usika un Beljū cīņu varētu ierasties pat 20 000 skatītāju.

Savukārt šī vakara pirmajā cīņā, kas notiks Anglijas pilsētā Mančestrā, Oleksandrs Usiks cīņā pret britu Toniju Beljū aizstāvēs pirmajā Pasaules boksa supersērijas sezonā izcīnītās Pasaules Boksa padomes (WBC), Pasaules Boksa organizācijas (WBO), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempiona jostas. Abi bokseri cīnīsies smagā svara kategorijā (līdz 90,7) kilogramiem. Beljū 2016. gadā kļuva par WBC čempionu, un šo jostu viņš vienu reizi aizstāvēja. Pēc tam 35 gadus vecais brits divas cīņas aizvadīja supersmagājā svara kategorijā.

Mairis Briedis pirms gaidāmās cīņas oficiālajā svēršanās procedūrā svēra 89,99 kilogramus. Smagā svara kategorijā bokseru maksimālais svars var būt 90,7 kilogrami. Gevora svars bija nedaudz lielāks – 90,62 kilogrami.

Latvijas bokserim Mairis Briedis svētdien ap pulksten 5:00 pēc Latvijas laika Čikāgā aizvadīs WBSS turnīra ceturtdaļfināla cīņu pret Vācijas pārstāvi Noelu Gevoru jeb Norairu Mikaeljanu. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/briedis-ar-cinu-cikaga-sak-savu-otro-iespeju-boksa-superserija.d?id=50566809