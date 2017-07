Sacensībās līdz 54 kilogramiem Marčenko no pirmās kārtas bija brīva un turnīrā iesaistījās tieši no ceturtdaļfināla, kurā pēc punktiem ar 5-0 pārspēja Hloju Mariju Makdeividu no Īrijas.

Līdz ar to Marčenko sestdien spēkosies pusfinālā, kurā centīsies pieveikt ungārieti Betinu Kišu.

Sofijā notiekošajā Eiropas jaunatnes un junioru čempionātu Latviju pārstāvēja arī jauniete Amanda Millere, kura priekšsacīkšu cīņā jeb astotdaļfinālā svara kategorijā līdz 57 kilogramiem pēc punktiem līdzīgā cīņā ar rezultātu 2-3 piekāpās Havanurai Enai no Turcijas.

Marčenko sacensībās piedalījās arī pērn, kad zaudēja ceturtdaļfināla cīņā.