Briedis šajā cīņā piedzīvoja zaudējumu pēc punktiem. Tiesneši lēma, ka Briedis zaudēja ar 114:114, 113:115, 113:115. Līdz ar to Usiks nosargāja savu Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempionu titulu, kā arī ieguva Brieža WBC čempiona titulu. Tāpat ukrainis iekļuva Pasaules Boksa supersērijas finālā.

Briedim šis bija pirmais zaudējums karjerā. Pēc šīs cīņas Briedis izcīnījis 23 uzvaras un piedzīvojis vienu zaudējumu, savukārt Usiks guva 14. panākumu, no kuriem 11 gūti ar nokautiem.

Briedis cīņas sākumā ringā darbojās aktīvi un nekautrējās doties uzbrukumā, trāpot vairākus labus sitienus, tomēr pēc piektā raunda pieauga Usika aktivitāte ringā. Ukrainis droši devās uzbrukumā, bet Briedis ilgu laiku nepieļāva tiešus trāpījumus. 10. raundā Usikam izdevās labs uzbrukums, kurā viņam izdevās "tīrs" sitiens, un Briedis pēc šīs epizodes likās nedaudz savārdzis, tomēr noslēgumā viņš sakopoja spēkus un arī sāka meklēt iespējas, un daži trāpījumi izdevās. Abi bokseri skaistā cīņā aizvadīja 12 raundus, un tiesneši nelielu priekšroku deva Usikam.

Usiks WBSS finālā tiksies ar krieva Murata Gasijeva un Kubas boksera Juniera Dortikosa pāra uzvarētāju. WBSS fināls risināsies Saūda Arābijas pilsētā Džidā.

WBSS pusfināls: Mairis Briedis - Oleksandrs Usiks

Tiesneši pēc punktiem ar 114:114, 115:113, 115:113 par cīņas uzvarētāju nosauca Oleksandru Usiku! Līdz ar to Usiks nosargāja savu WBO čempionu titulu, kā arī ieguva Brieža WBC čempiona titulu! Tāpat ukrainis iekļuva Pasaules Boksa supersērijas finālā. Neraugoties uz zaudējumu, Briedis pacēla roku līdzjutējiem un pamāja.

12. raunds. Briedis sāka aktīvi, tad Usiks izpildīja asus sitienus. Briedis dažbrīd pielietoja "netīrus" paņēmienus, pieturot aiz pakauša. Usiks izpildīja sitienu sēriju pie ringa lentēm, bet Briedis, saprotot situāciju, arī ar pēdējiem spēkiem sāka uzbrukt. Arēnā atmosfēra bija nokaitēta līdz baltkvēlei. Aktīvā un skaistā boksā noslēdzās arī 12. raunds. Tagad jāgaida tiesnešu lēmums.

11. raunds.Usika darbībās bija vērojama lielāka pārliecība. Vienā no epizodēm Briedis izdarīja sitienu zem jostas vietas, par ko ukrainis uzskatāmi norādīja tiesnesim. Ringā nekas īsti nemainījās, Usiks turpināja doties uz priekšu un meklēja veidus, kā nogāzt Briedi, bet Briedis izteikti darbojās kā otrais numurs

Boksa aprindās šī cīņa jau nodēvēta par WBSS labākohttps://twitter.com/SCSportsTV/status/957383958555078656

10. raunds. Usiks tīri trāpīja Briedim sitienu no kreisās, un šis sitiens lika par sevi manīt arī turpinājumā. Briedis ar labo it kā caursita bloku, bet tas nebija tiks spēcīgs trāpījums. Usiks turpināja ar aktīvu darbību, Briedim bija nepieciešama atelpa, un viņš šo raundu izturēja.

9. raunds. Briedis brīžiem izskatās nedaudz paguris, bet raunda vidū no aizsardzības viņam izdevās kreisais sitiens. Usiks neatlaidīgi mēģināja Briedi iedzīt laukuma stūrī, bet vēlāk abi trāpīja pretiniekam pa seja. Šķita, ka Usika sitiens bija spēcīgāks.

8. raunds. Briedim nācās atkāpties, bet viņš ar labo izdarīja sitienu pa ķermeni, kā arī lūkoja citas iespējas. Usiks turpināja izdarīt spiedienu, mēģināja iespiest latvieti stūrī. Šajā raundā tieši trāpījumi nevienam īsti neizdevās.

7. raunds.Usikam piederēja teritoriāls pārsvars ringā, un viņš izdarīja vairāku sitienu sēriju, kad Briedis bija iedzīts pie ringa lentēm. Latvietis izkļuva no šīs nepatīkamās situācijas, un noslēgumā Briedis izpildīja vienu spēcīgu sitienu.

Tribīnēs ik pa laikam dzirdams "Usik! Usik", kas uzreiz saņem spēcīgu prettriecienu "Mairi! Mairi!".

6. raunds. Vizuāli izskatījās, ka Usiks ir mazāk noguris. Viņš aktīvāk devās uz priekšu, Briedis lūkoja atbildēt ar pretuzbrukumiem. Tad latvietis nogrūda Usiku uz grīdas. Pēc tam viņš mēģināja trāpīt kreiso āķi, bet noslēgumā Usiks spieda latvieti stūrī.

Ļoti aktīvi Mairi zālē atbalsta Latvijas svarcelšanas zvaigzne Rebeka Koha

5. raunds.Briedis veiksmīgi izvairījās no asa Usika sitiena, bet pēc tam latvietis pretinieku iedzina aizsardzības stājā. Usikam šajā raundā izdevās labāki sitieni, no kuriem viens bija sitiens no apakšas. Ukrainis uzbrukumā darbojās ilgāk nekā iepriekš, un Briedim uz sejas parādījās asinis.

4. raunds.Usiks šo raundu sāka aktīvāk, bet Briedim izdevās pretuzbrukums, pēc kura viņš ukraini piespieda pie ringa malas, turpinot uzbrukt. Abi turpināja aktīvi, bet neviens "tīrs" sitiens vairs neizdevās.

3. raunds. Abi bokseri apmainījās ar sitieniem, bet precīzāki trāpījumi izdevās latvietim. Tiesnesis uz brīdi izšķīra bokserus un rūpīgi pārbaudīja, vai Usikam nav pārsista seja. Latvietis ar galvu pārāk aktīvi devās uz priekšu. Briedis ar kreiso izpildīja asus uzbrukumus, pēc tam ar kreiso neizdevās trāpīt. Skaista cīņa!

Pēc 2. raunda tiesnesis un bokseri nedzirdeja gongu, turpinot cīņu. Apmēram 5 sekundes raunds ieilga

2. raunds. Briedis veica trīs sitienu kombināciju, un Usikam izdevās trāpīt vieglu sitienu pa seju. Briedis pēc tam atkal centās pārņemt kontroli ringā un izdarīja sitienus. Cīņa rit diezgan atklāti, līdz šim abi nav īsti saķērušies klinšā. Raunda beigās abiem bija labi uzbrukumi.

1. raunds. Abi bokseri cīņas sākumā bija gatavi doties uz priekšu, un pēc nelielas pretinieka pārbaudīšanas Briedis izdarīja pirmo daudz maz nopietno uzbrukumu. Briedis divas reizes labi uzbruka ķermenī, bet pēcāk viņam izdevās izsist cauri arī blokam. Latvietim drošs cīņas sākums. Usikam īsti neviens sitiens cauri neizgāja.

Mairis Briedis - Oleksandrs Usiks. Cīņa sākusies! https://twitter.com/WBSuperSeries/status/957378204297080834

Valstu himnas noskanējušas. Bokseri ir ringā, cīņas sākums jau pēc mirkļa.

Mairis Briedis izsaukts ringā! Līdzjutēji steidza iemūžināt viņa gājienu līdz cīņas vietai. Latvietis nāca Gacho dziesmas pavadījumā.

Šo cīņu tiešraidē translē 150 valstīs. Viss ir sagatavots, lai iespaidīgais šovs varētu sākties.

Arēna Rīga apsargi jau nobloķējuši ejas cīņas zālē, tūlīt sāksies šovs ar bokseru ierašanos

"Arēnā Rīga" līdzjutēji sāk skaļi saukt "Mairi, Mairi...." Tā kā Usika fanu šeit arī ir ne mazums, atmosfēra sagaidāma iespaidīga.

Briedi šovakar atbalstīs arī Latvijas tenisa zvaigzne Ostapenkohttps://twitter.com/WBSuperSeries/status/957369386280636417

Organizatori veic pēdējos sagatavošanā darbus pirms lielās cīņas. "Arēnā Rīga" jūtama satraukta atmosfēra.

Un nākamā cīņā būs vakara nagla - Briedis pret Usiku. Abi bokseri ringā dosies pusnaktī!

Par cīņas uzvarētāju tiesneši pēc nevienbalsīga lēmuma atzina Nīlsenu. Bolotņiks izskatījās diezgan neapmierināts par šādu lēmumu. https://twitter.com/WBSuperSeries/status/957365497346994177

Pēdējā raundā Bolotņiks no līdzjutējiem guva enerģiju un izdarīja labu uzbrukumu. Pēc cīņas Latvijas bokseris ļoti priecīgs pacēla rokas gaisā.

Briedis jau pāris stundas ir Arēnā Rīga un gatavojas cīņai. Lūk ko bokseris teica pēc atbraukšanas uz cīņas vietuhttps://twitter.com/WBSuperSeries/status/957362530287890432

Bolotņiks turpina cīnīties no aizsardzības, bet viņš meklē pretinieka nepiesegtās vietas un izdara prettriecienus. Pēc pieciem raundiem Latvijas bokseris izskatās diezgan "svaigi".

Vladimirs Kļičko par gaidāmo Brieža un Usika cīņuhttps://twitter.com/WBSuperSeries/status/957356936319582209

Trīs raundi aizvadīti, un Bolotņiks vairākas reizes tika iedzīts ringa stūrī. Nīlsens ar spēcīgiem sitieniem mēģina izsist cauri blokam. Dānis cīnās ļoti pārliecinoši.

Kā bija sagaidāms, Rīgā ieradies slavenais ukrainis Vladimirs Kļičko.https://twitter.com/WBSuperSeries/status/957354158369263618

Arī šajā cīņā Latvijas pārstāvim nākas cīnīties kā otrajam numuram. Nīlsens dodas uz priekšu un izdara savus sitienus.

Nākamajā cīņā Latvijas sportists Ričards Bolotņiks spēkosies ar dāni Mikiju Nīlsenu. Šis boksa mača paredzēts astoņus raundus garš. Nīlens bija Brieža sparinga partneris, gatavojoties cīņai ar Usiku. Nīlens savā karjerā 25 cīņās uzvarējis 24 reizes, 15 reizes nokautējot pretinieku. Bolotņiks 14 cīņās uzvarējis 10 reizes, no kurām četras ar nokautu.

Joans Kongolo aizstāv savu WBC sudraba jostu un pēc vienbalsīga tiesneša lēmuma pieveic Andreju Pokumeiko. Šveices bokseris pēc cīņas apsveica Latvijas bokseri par izturēšanu līdz beigām. https://twitter.com/WBSuperSeries/status/957355901848973312

10. raundā Kongolo ar savu sitienu sēriju nogāza Pokumeiko, kurš ātri piecēlās kājās. Viņa iespējas uzvarēt ir minimālas.

Septītajā raundā Pokumeiko atkāpās un paklupa. Tas parāda, cik noguris viņš ir. Tiesnesis gan rūpīgi izvērtēja, vai Latvijas sportists var turpināt cīņu.

Pokumeiko neizdodas atrast pretargumentus pret aktīvo Kongolo. Brīžiem viņš atkāpjas jau skriešus. Pieci raundi aizvadīti, un pagaidām cīņa rit "vienos vārtos".

Trešajā raundā Pokumeiko mēģināja arī pats iet uz priekšu, un viens kreisas sitiens trāpīja pretiniekam pa seju. Tomēr Kongolo turpināja meklēt iespējas, lai trāpītu "tīru" sitienu.

Pokumeiko bieži nākas atkāpties, jo Kongolo turpina darboties ļoti aktīvi. Daži Šveices sportista sitieni caursituši Latvijas boksera aizsardzību, taču Pokumeiko spēcīgu triecienu nesaņēma.

Pirmajā raundā aktīvāk ringā darbojās Kongolo, savukārt Pokumeiko ar pāris sitieniem pārbaudīja pretinieka modrību. Latvijas bokseris raunda izskaņā zaudēja līdzsvaru un nokrita, taču tas nebija nekas nopietns.

Usiku atbalstīt ieradies viņa kolēģis, viens no pasaules labākajiem bokseriem vieglajā svarā Vasils Lomačenko.https://twitter.com/WBSuperSeries/status/957315478258704385

Nākamajā cīņā tiks sadalīta pirmā čempionu josta šajā vakarā. Šveices bokseris Joans Kongolo 10 raundu cīņā pussmagā svara kategorijā aizstāvēs savu Pasaules Boksa padomes (WBC) sudraba jostu cīņā ar Latvijas sportistu Andreju Pokumeiko. Kongolo 10 cīņās uzcīnījis tikai uzvaras, no kurām četrās pretinieks tika nokautēts. Savukārt Pokumeiko 29 cīņās uzvarējis 16 reizes, 12 gadījumos uzvarot ar nokautu.

Horvāts Filips Hrgovičs ceturtajā raundā izdarīja savus izšķirošos uzbrukumus un nokautēja Tomu Litlu. Lai arī brits nenogāzās, viņš vēl kādu laiku grīļojās ringā. Piecas cīņas jau aizvadītas.

"Arēnā Rīga" cīņas jau vēro arī Maira Brieža promouters Alberts Hačuturovs, kurš pazīstams ar pseidonīmu Als Siesta.

Šī vakara piektajā cīņā ringā uz astoņu raundu cīņu dosies smagsvari Filips Hrgovičs un brits Toms Litls. Hrgovičam šī būs trešā cīņa karjerā, bet Litlam - 15. cīņa. Horvāts līdz šim cīnījies bez zaudējumiem, bet brits izcīnījis 10 uzvaras.

Latvijas līdzjutēju atbalstīts, Jevgeņijs Aleksejevs izturēja visus sešus raundus, un pēc tiesnešu nevienbalsīga lēmuma viņš kļuva par uzvarētāju, izcīnot savu astoto uzvaru karjerā. Positī gan neapmierināts šūpoja galvu. Latvijas bokseriem pirmā uzvara šovakar!

Pastaigājām nedaudz pa Arēnas Rīga gaiteņiem. Ļoti daudz ukraiņu fanu. Brieža cīņu klātienē vēros arī pazīstamais uzņēmējs Ainārs Šlesers (apmēram 3:50 minūtē)https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/1593469317356776/?notif_id=1516978363600314¬if_t=live_video

Ceturtajā raundā Aleksejevs atkal tika piespiests pie trosēm, un Positī devās uzbrukumā. Aleksejeva sitieni nav tik sērijveidīgi kā pretiniekam.

Trešajā raundā Aleksejam jau pārsista seja. Positī turpināja aktīvi uzbrukt un sāka atrast Latvijas boksera vājās vietas. Puse cīņas jau aizvadītas, un, visticamāk, tiesnešu vērtējumā Francijas sportistam ir pārsvars.

Positī otrajā raundā izdarīja ļoti daudz sitienus. Aleksejevs nebija tik aktīvs kā pirmajā raundā, bet aizsardzībā nevienu "tīru" sitienu viņš neizlaida.

Aleksejevs aizvadīja aktīvu pirmo raundu, viņam piederēja iniciatīva ringā, un viņš izdarīja vairāku sitienu uzbrukumus. Positī biežāk meklē caurumus Latvijas pārstāvja aizsardzībā.

Nākamā cīņa sāksies pulksten 21:05, kad sāksies arī starptautiskā televīzijas tiešraide no Rīgas.

Trešajā raundā Valins vēlreiz nolika uz dēļiem savu pretinieku. Lai arī Govedarica piecēlās kājās, viņš pats paziņoja, ka nevar turpināt cīņu. Līdz ar to Valins izcīnīja savu 19. uzvaru karjerā.

Valins otrajā raundā panāca Govedaricas nokdaunu, tomēr bosnietis piecēlās un turpināja cīņu. Zviedra pārsvars ringā ir ievērojams.

Nākamajā duelī ringā dosies supersmagsvari. Zviedrs Otto Valins aizvadīs astoņu raundu cīņu pret bosnieti Srdanu Goverdaricu. Valins līdz šim 18 cīņās ir nepārspēts, 12 reizes pretinieku nokautējot, bet Govedaricas kontā ir sešas uzvaras un pieci zaudējumi.

Aizvadīta arī otrā šī vakara cīņa. Četru raundu tiesneši vienbalsīgi pēc punktiem uzvaru piešķīra Vācijas pārstāvim Araikam Marutjanam no Vācijas. Tā viņam bija otrā karjeras cīņa un otrā uzvara. Ungārs Heģis piedzīvoja savu trešo zaudējumu septiņās cīņās.

Otrajā šī vakara cīņā ringā dosies Vācijas pārstāvis Araiks Marutjans, kurš četru raudu duelī vidējā svara kategorijā tiekas ar Rihardu Heģi.

Pirmā cīņa šajā vakarā jau noslēgusies. Smagā svara kategorijā brits Mikaels Lavals pēc vienbalsīga tiesnešu lēmuma pārspēja ungāru Istvanu Orsosu.

Piektdien abi bokseri tikās pēdējo reizi pirms cīņas. Oficiālajā svēršanās procedūrā noskaidrojās, ka Brieža svars ir 90,3 kg, bet Usika - 90,4 kg. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/video-briedis-aci-pret-aci-ar-usiku-oficiala-sversanas.d?id=49683803

"Arēnā Rīga" jau sācies boksa vakars, kuras kulminācija būs Maira Brieža un Oleksandra Usika cīņa. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/briedis-pret-usiku-cina-par-tituliem-un-izvairisanos-no-pirma-zaudejuma-karjera.d?id=49683133

Pulksten 21:05 ringā dosies pirmais Latvijas bokseris šajā cīņu vakarā. Pussmagā svara kategorijā Jevgeņijs Aleksejevs sešu raundu duelī spēkosies ar francūzi Mprīsu Positī. Aleksejevs septiņās cīņās izcīnījis tikai uzvaras, sešreiz pretinieku nokautējot, bet Positī 29 cīņās izcīnījis 17 uzvaras (septiņas ar nokautu).