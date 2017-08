Kā zināms, 30. septembrī "Arēnā Rīga" notiks Muhameda Alī vārdā nosaukto Pasaules Boksa Supersērijas trofejas ceturtdaļfināls, kurā tiksies Mairis Briedis un kubietis Maiks Peress. Cīņas organizatori informē, ka ir jau sākusies biļešu iepriekšpārdošana uz šo pasākumu.

"Esmu ļoti priecīgs, ka varēšu uzsākt Pasaules Boksa Supersēriju mājās – savu skatītāju priekšā," saka 32 gadus vecais Briedis. "Mēs cīnīsimies ne tikai par Muhameda Alī vārdā nosaukto trofeju, bet tā būs arī mana pirmā pasaules čempiona titula aizstāvēšana. Lieliski, ka tas var notikt Rīgā!"

Pasaules čempions no Latvijas tic, ka spiediens no līdzjutējiem varētu sagādāt problēmas Peresam. "Latvijā šī būs pirmā tāda līmeņa cīņa – par pasaules čempiona titulu, un es ceru, ka cilvēki to novērtēs ar izpārdotu arēnu," sacīja Briedis. "No manas līdzšinējās pieredzes, aizvadot cīņas Latvijā, varu jau šobrīd Maiku Peresu informēt, ka boksēt "Arēnā Rīga" esošo līdzjutēju priekšā viņam nebūs viegli. Domāju, ka šī cīņa arī pasaules boksa videi beidzot parādīs, cik skaļi un entuziastiski var būt līdzjutēji no Latvijas!"

Briedis saviem faniem apsolījis, ka cīņai būs sagatavojies par 100%.

"Sagatavošanās posms pagaidām rit labi un varu apliecināt līdzjutējiem, ka 30. septembrī būšu savā labākajā formā," saka pasaules čempions.

Brieža pretinieks, kurš šobrīd cīnoties pārstāv Korku, Īriju, to, ka būs jācīnās Latvijā, uztver mierīgi. "Fakts, ka jācīnās Latvijā, man nav problēma," saka 31 gadu vecais Maiks Perezs. "Man ir vienalga, kur cīnos, es varu to darīt jebkur. Es jūtos labi, esmu par sevi pārliecināts un gaidu došanos uz Rīgu. Es no tiesas ticu, ka varu iegūt Muhameda Alī trofeju. Es vienkārši tā to redzu. Es domāju, ka es uzvarēšu, es neredzu nevienu citu, kurš to varētu izdarīt. Es esmu labākais smagsvars turnīrā."

31 gadu vecais Peress karjeras laikā izcīnījis 22 uzvaras, 14 no tām noslēdzot ar nokautu, vienu reizi cīnījies neizšķirti un cietis divus zaudējumus.

Peress ir 2004. gada pasaules junioru čempions. Iepriekšējo cīņu viņš aizvadīja pirms mēneša, pēc 29 sekunžu ilga dueļa nokautējot slovāku Viktoru Biščaku. Pirms tam viņš cīnījās smagajā svarā, 2015. gada maijā cīņā par WBC sudraba jostu piekāpjoties Aleksandram Povetkinam.

Boksa supersērijas uzvarētājs iegūs leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu. Tāpat paredzams, ka viņš saņems arī WBA, WBC, WBO un IBF čempionu jostas pirmā smagā svara kategorijā.