Kā pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktors Edgars Severs, saskaņā ar pašreizējiem Ministru kabineta (MK) notikumiem par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru, Brieža sasniegumu prēmijas izmaksai nevar virzīt kā izcilu sasniegumu sportā noteikumu izpratnē, jo tituls izcīnīts profesionālajā boksā, nevis amatieru boksā, kura federācija tiek pārstāvēta Latvijā.

Severs uzskata, ka nebūtu pareizi grozīt MK noteikumus vienam sportistam, sistēmu pielāgojot vienai situācijai, jo īpaši tādēļ, ka plānots pārskatīt esošo kārtību par naudas balvu piešķiršanu, to padarot stingrāku. IZM tāpat rīkojuma projektu nevirzīs caur Latvijas Nacionālo sporta padomi, kā būtu jārīkojas tradicionālā gadījumā, ja sportists pretendētu uz naudas balvu par augstu sasniegumu sportā.

IZM rīkojumprojektu par prēmijas piešķiršanu nevirzīs kā par izcilu sasniegumu sportā - Brieža sasniegums tiks sasaistīts ar tā ietekmi uz Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšanu. Šis būs vienreizējs MK rīkojums par konkrētas balvas piešķiršanu, neatsaucoties uz esošajiem MK noteikumiem par prēmijām par augstiem sasniegumiem sportā, piebilda Severs.

IZM prēmijas izmaksai lūgs ministrijai pārdalīt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 28 458 eiro apmērā, ieskaitot nodokļus - Severs skaidroja, ka naudas balvas apmērs gan noteikts pēc analoģijas ar esošajiem noteikumiem, kas paredz, ka par izcīnīto Pasaules čempiona titulu sportistam piešķirama naudas balva 28 458 eiro apmērā. IZM naudas balvas piešķiršanu pamatos, skaidrojot boksa specifiku, norādot, ka Pasaules čempionātā boksā startē amatieri, nevis profesionāļi, līdz ar to vienota Pasaules čempionāta šajā sporta veidā nav, jo sistēma tajā veidā ir pilnīgi citādāka, bet Briedis ieguvis vienu no četrām prestižākajām jostām.

Jautāts par to, vai šis gadījums nevarētu "pavērt durvis" arī citu sporta veidu pārstāvjiem, kas startē profesionāļu sacensībās un kas atbilstoši esošajai kārtībai nevar pretendēt uz naudas balvu, pieprasīt prēmijas izmaksu no valsts budžeta, Severs lēsa, ka līdz šim bijis tikai viens līdzīgs gadījums, kad hokejists Sandis Ozoliņš ar komandu ieguva Stenlija kausu, taču pēdējos 20 gados šādi gadījumi nav bijuši. Severs atzīmēja, ka vairāki sportisti augsta ranga sacīkstēs bija nokļuvuši arī līdz, piemēram, ceturtdaļfināliem, taču uzvaru nav bijis.

Severs atzina, ka no sporta naudas balvu sistēmas viedokļa Briedim paredzētās prēmijas piešķiršanas gadījums noteikumiem neatbilst, tāpēc šajā reizē minētie MK noteikumi netiks piemēroti, taču kaut kāds risinājums IZM bija jāpiedāvā.

Departamenta direktors pieņēma, ka uz sportu tas neradīs precedentu, bet tas teorētiski varētu atsaukties uz sasniegumiem, piemēram, kultūrā.

Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru, paredz prēmiju piešķiršanu arī par otro un trešo vietu. Uz jautājumu, vai, Briedim zaudējot cīņu, tādējādi paliekot otrajā vietā, sportists arī pēc analoģijas ar esošajiem noteikumiem varētu pretendēt uz naudas prēmiju, Severs atbildēja noliedzoši.

"Pēc MK noteikumiem jau tagad šis konkrētais gadījums neierakstās - ne zaudējums, ne arī uzvara. Par jostu naudas balva nepienākas. Var jau aiziet galējībās - nodibināt organizāciju, uztaisīt mačus, kurās cīnās par jostām. Brieža gadījumā notika cīņa par prestižu jostu ar zināmu vēsturi," sacīja Severs, piebilstot, ka profesionālā boksa sistēma ļoti būtiski atšķiras no amatieru boksa.

Jautājumu izskatīšanai valdībā plāno virzīt jau uz 11.aprīļa Ministru kabineta sēdi.

Kā ziņots, koalīcijas partijas šonedēļ vienojās, ka Briedim tomēr būtu jāpiešķir valsts prēmija, neskatoties uz to, ka sasniegums neatbilst Ministru kabineta noteikumiem, jo brīvdienās notikusī cīņa bija profesionālā boksa cīņa, par ko bokseri saņem atlīdzību, nevis pasaules čempionāts.

Briedis 1. aprīlī Dortmundē uzvarēja Vācijas pārstāvi Marko Huku un izcīnīja WBC čempiona titulu pirmā smagā svara kategorijā.

Līdz šim vēl nevienam Latvijas sportistam profesionālajā boksā nebija izdevies kļūt par pasaules čempionu.

Pēc šīs cīņas Briedis savā īpašumā ieguvis arī Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) čempiona jostu, kas sākotnēji piederēja Hukam.