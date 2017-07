Vēsturē nebijušā turnīrā astoņi labākie pirmā smagā svara bokseri izslēgšanas sacensību formātā cīnīsies ne tikai par leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu, bet arī Pasaules Boksa padomes (WBC), Pasaules Boksa organizācijas (WBO), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionu jostām.

Sestdien īpašā pasākumā Montekarlo tika noteikti ceturtdaļfināla pretinieki. Šī brīža WBC čempionam Briedim tika piešķirts trešais numurs un viņš sev pretiniekos izvēlējās Peresu.

Pirmais numurs tika piešķirts WBO čempionu jostas īpašniekam un 2012.gada Londonas olimpisko spēļu čempionam Oleksandram Usikam no Ukrainas, pretiniekos izvēloties vācieti Mario Huku, kurš pavasarī cīņā par WBC čempiona jostu piekāpās Briedim. Ar otro numuru izlikts bija IBF čempions Murats Gasijevs no Krievijas, kuram pretiniekos būs bijušais IBF/WBC čempions Kšištofs Vlodarčiks no Polijas, bet ceturtais numurs tika iedots WBA čempionam Junieram Dortikosam no Kubas, kuram pretiniekos palika krievs Dmitrijs Kudrjašovs, kurš ir obligātais pretendents uz Briedim piederošo WBC čempiona jostu.

"Zināms, ka Usiks ar Huku sāks 9.septembrī. 17.septembrī tiekas pirmais mazo svaru pāris un šādi tiks aizvadītas visas cīņas. Esam veduši pirmās sarunas par datumu un vietu, bet pagaidām skaidrības nav. Orientējoši cīņa būs septembra beigās," pastāstīja Brieža pārstāvis Raimonds Zeps.

Pirms pretinieku sadales vienīgi IBF pateikusi, ka čempionam jācīnās ar obligāto pretendentu. Visas organizācijas šīs sacensības uztver ļoti nopietni un WBC čempionam pat piešķirs Dimanta jostu, ko iepriekšējo reizi sadalīja filipīniešu boksa leģenda Manijs Pakiao un slavenais amerikānis Floids Meivezers.

"Mums bija atlikuši vai nu Kudrjašovs vai kubietis un izlēmām, ka viņš ir interesantāks pretinieks gan mums, gan arī skatītājiem," aizkulises atklāja Zeps. "Ar Kudrjašovu varēsim satikties finālā, bet sajūtu līmenī šķiet, ka cīkstonis no Kubas varētu būt interesantāks skatītājiem Rīgā."

Zeps atklāja, ka Briedim gan nav paticis fakts, ka pretinieks jāizvēlas un viņš labprātāk būtu to uzzinājis izlozē.

Brieža pārstāvis pauda, ka Montekarlo aizvadītas pirmās sarunas par cīņas laiku un vietu, bet pagaidām vēl skaidrības nav.

"Runājām par Rīgu kā vienu no iespējām. Mēs ļoti gribam, lai cīņa ir pie mums. Esam sapratuši savas finansiālās iespējas," stāstīja Zeps, paužot, ka tā kā organizatoriem pieder visas komerciālās tiesības, šādu cīņu varētu būt noorganizēt potenciāli vieglāk nekā, ja vajadzētu rīkot titula aizstāvēšanas dueli. "Mēs zinām savas iespējas, bet vēl sarunas turpinās."

"Mairis kā čempions nākamās cīņas atrastu, jo kārotāju ir daudz, bet šim turnīram priekšrocība ir, ka piedalās četri čempioni un ir iespēja apvienot jostas. Šāda iespēja var gadīties vienreiz mūžā," teica Zeps. "Tāpat potenciāli zināmi uzreiz trīs nākamie pretinieki, tāpēc pēc cīņas uzvaras gadījumā uzreiz varēs sākt gatavoties nākamajam duelim."

Kā pauda Zeps, šobrīd Briedis ieliek fizisko bāzi, lai, tuvojoties cīņai, jau sāktu treniņus ringā.

Patlaban 31 gadu vecais Peress karjeras laikā izcīnījis 22 uzvaras, 14 no tām noslēdzot ar nokautu, vienu reizi cīnījies neizšķirti un cietis divus zaudējumus.

Peress ir 2004.gada pasaules junioru čempions. Iepriekšējo cīņu viņš aizvadīja pirms mēneša, pēc 29 sekunžu ilga dueļa nokautējot slovāku Viktoru Biščaku. Pirms tam viņš cīnījās smagajā svarā, 2015.gada maijā cīņā par WBC sudraba jostu piekāpjoties Aleksandram Povetkinam.

Tikmēr 32 gadus vecais Briedis karjeras laikā ir uzvarējis visās 22 profesionālajās cīņās, 18 gadījumos pretinieku nokautējot.

Briedis iepriekšējo dueli aizvadīja 1.aprīlī, kad Dortmundē savā īpašumā ieguva WBC čempiona jostu pirmā smagā svara kategorijā. Briedis pēc vienbalsīga tiesnešu lēmuma 12 raundu cīņā uzveica vietējo favorītu Huku un kļuva par pirmo Latvijas bokseri, kurš ieguvis čempiona jostu kādā no prestižākajām kategorijām.