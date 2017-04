Jau ziņots, ka Mairis Briedis ieguva prestižo Pasaules Boksa padomes (WBC) čempionu jostu, kā arī Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) titulu pirmajā smagajā svarā, 1. aprīļa cīņā pieveicot Vācijas pārstāvi Marko Huku.

Briedis uzreiz pēc cīņas neslēpa, ka viņam ir grūti noticēt šim panākumam, bet svarīgākais, ka apzeltītā josta ir pie viņa.

"Cīņa bija interesanta, pretinieks bija pieredzējis. Protams, neizdarīju visu, ko vajadzēja izdarīt un ko treneris lika. Droši vien šī pieredze man būs vajadzīga turpmākajās cīņās," intervijā ģērbtuvē teica Briedis.

"Cīņa gāja viļņaini, bija brīži, kad vajadzēja saņemties, jo atslābinājos. Uz pēdējiem čempiona raundiem saņēmos un izdarīju visu perfekti," viņš turpināja.

Briedis bija ļoti sajūsmināts par saņemto atbalstu no viņa līdzjutējiem cīņas laikā. Līdzjutēji no Latvijas bieži arēnā bija dzirdami ar saviem saukļiem.

"Vārdos neaprakstāmi. Vācieši un organizatori bija šokā par to, kas notika gan ārpus ringa, gan ringā. Es jutu to vibrāciju arī no tiem, kas mājās televīzijā skatījās. Tad dod man spēku un atņēma viņam [Hukam] spēku. Mēs esam spēcīga tauta – par to es pirms desmit gadiem šaubījos, bet tagad zinu, ka varam izdarīt varenas lietas," uzsvēra jaunais WBC čempions.