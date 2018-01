Brieža ērkšķainais ceļš līdz titulam un WBC čempiona jostas prestižs

Abiem bokseriem pieder pa vienai no četrām prestižākajām jostām profesionālajā boksā, tomēr abu ceļš līdz tituliem bijis krietni atšķirīgs. Turklāt Latvijas boksera gadījumā, profesionālajā boksā diezgan unikāls ceļš, skaidro Brieža pārstāvis Raimonds Zeps.

"Pirmais vārds, kas nāk prātā (runājot par Brieža ceļu) ir celmlauži. Tas attiecas pilnīgi uz visu. No vienas puses, tas bija interesantākais visā šajā ceļā, jo mēs neredzējām kopējo boksa bildi tik labi un nevarējām saprast, kā nonākt līdz tam mērķim. Latvijā profesionālajā boksā nebija tik lielu tradīciju. Mums vienkārši nebija cilvēku, kas pasaka pareizi kaut ko priekšā, ko un kā darīt. Tiesa, "padomdevēju" gan bija daudz un dažādi," Brieža grūto ceļu uz popularitātes un respekta iegūšanas virsotni atceras Zeps, kurš bijis kopā ar Latvijas bokseri praktiski no pirmās profesionālās cīņas. "Ja skatāmies šo ceļu, tas bija ērkšķiem pilns. Latvijas boksā nebija kādas kopējas attīstības programmas, bija balta lapa. Nebija promouteru, kas nedaudz atvieglotu ceļu. Mums bija jādomā, kā apmaksāt trenerim viņa darbu, kā atrast un apmaksāt sparingpartnerus, kā vispār atrast pretiniekus Mairim, jo sākumā neviens pat negribēja īsti boksēties pret viņu. Potenciālie pretinieki vienkārši zināja, cik bīstams ir Mairis."

"Nekādu lielo naudu arī nevarējām dot, kas ir vajadzīga lielu maču rīkošanai. Mums nav tāda boksa un sporta tirgus, nav lielo televīziju līgumi, kas palīdzētu bokseriem spert soļus karjerā un kas citās valstīs atvieglo bokseriem šo ceļu. Realitāte bija tāda, ka brīžiem nebija, kur spert nākamo soli. Visur, kur ej, tur durvis ir ciet. Vienkārši finansiāli nav iespējams tik augsti uzkāpt. Bet nu kaut kā ir izdevies tikt līdz titulam un tagad līdz cīņai pret Usiku," stāsta Zeps.

Briedis profesionālo karjeru sāka 2009. gadā. Šobrīd viņa kontā ir 23 profesionālās cīņas, kurās gūtas 23 uzvaras, no kurām 18 ar nokautu. Viņa pretinieks Usiks profesionālajā boksā ienāca pēc zelta medaļas izcīnīšanas Londonas olimpiskajās spēlēs 2012. gadā. Ukrainim profesionālā karjera bija vēl straujāka, viņš ātri tika pie augstāka līmeņa cīņām, bet šobrīd Usika kontā ir 13 uzvaras 13 cīņās, 11 no tām ar nokautu.

Foto: LETA

Atšķirībā no lielajiem, skaļajiem boksa vārdiem, Briedim nekad karjerā nav bijis kāds promouters vai promouteru kompānija. Un nav joprojām. Kā skaidro Zeps, tādi gadījumi boksā ir retums. Boksā promouteri vai kompānijas ir tās, kas finansiāli atvieglo boksera dzīvi. Šie promouteri vai kompānijas slēdz līgumus ar lielajām televīzijas kompānijām, garantējot tām noteikta (augsta) līmeņa un noteiktu skaitu cīņu. Šie promouteri slēdz līgumus ar boksera menedžeriem, kuri tālāk jau naudu nogādā sportistam. "Tā ir normālā "ķēde". Maira gadījumā iztrūkst šis promouteru periods, kas ļauj gūt kādu peļņu. Mums pašiem vajadzēja "būvēt" šo sportista cīņu un uzvaru rekordu. Pašiem vajadzēja meklēt šovus, kur piedalīties, vajadzēja nopelnīt naudu, lai maksātu nākamajiem pretiniekiem. Kaut kā to visu spējām līdz pat čempiona jostai," bilst Zeps.

Promouters Briedim nav bijis un joprojām nav, bet vēl viens svarīgs cilvēks boksera karjerā ir menedžeris. Latvijas bokserim šajā jomā bijuši trīs posmi. Pirmajā posmā vācu menedžeris palīdzējis iekļūt tobrīd slavenajā šovā "Bigger's Better", kuru arī izdevās uzvarēt. Tas bijis viens no Brieža karjeras "atslēgas" punktiem, jo pēc uzvaras tas bijis kā labs atspēriens izaugsmei. Šī šova vadītājs Žans Kristofs Kurēžs kļuva par Brieža nākamo menedžeri, kopā ar viņu izdevies aizcīnīties līdz pirmajam lielākajam titulam – Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) čempiona jostai. Savukārt vēlāk Brieža menedžera funkcijas uzņēmās un veiksmīgi līdz šim pilda Alberts Hačaturovs, kurš boksa aprindās pazīstams kā Als Siesta. Sadarbība ar viņu sākusies pēc pasaulslavenās cīņas pret Manuelu Čaru, kuram Siesta meklējis pretinieku. Briedis tika izvēlēts par skandalozā Čaras pretinieku, cīņā Groznijā uzvarēja Briedis, bet Siesta kļuva par latvieša menedžeru.

Vēl viens no "atspēriena" punktiem bija iekļūšana WBC apritē, kur ar uzvarām un sekmīgu cīnīšanos izdevies savai reputācijai sasniegt jaunu līmeni. Pēc Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) starpkontinentālās jeb zemāka līmeņa jostas izcīnīšanas Briedim nāca piedāvājums aizvadīt cīņu pret Nigērijas bokseri Olenravadžu Durodolu, kuram tika meklēts pretinieks pasaules čempiona obligātā pretendenta cīņai. Šādu iespēju Brieža komanda nevēlējās laist garām, līdz ar to izdevies iekļūt WBC apritē.

Zeps skaidro, ka līdzjutējiem profesionālā boksa sadrumstalotība brīžiem rada sajukumu, vērtējot kāda no izcīnītā titula prestižu. Pasaules boksā ir četras prestižākās organizācijas – WBC, WBO, IBF (Starptautiskā Boksa federācija) un Pasaules Boksa asociācija (WBA), kuras savstarpēji viena otru ir atzinušas. Starp šīm nozīmīgāka ir tieši Brieža šī brīža josta, un ne par velti vienā no preses konferencēm Usiks ar humoru atbildēja uz jautājumu, kas ir tas, ko no Brieža vēlētos sev. Viņa atbilde bija :"Josta.".

Tomēr visām šīm organizācijām ir savi reitingi, bet tas saistīts ar konkurenci. Katra organizācija vēlas, lai spēcīgs bokseris cīnās viņu rīkotajos pasākumos. Piemēram, ja kāds no bokseriem ir iekļuvis WBC rangā un ticis pietiekami augstu, viņš tik labā pozīcijā nebūs citā organizācijā. Uz profesionālo boksa organizāciju specifiku norāda vēl viens fakts: pēc jostas izcīnīšanas bokserim gada laikā jācīnās ar obligāto pretendentu, ar kādu no ranga TOP15 bokseriem (pretinieku gan jāapstiprina attiecīgajai organizācijai) vai ar čempionu no citas organizācijas, tādējādi apvienojot jostas.

Foto: LETA

"WBSS dod unikālu iespēju apvienot četras jostas, kas ir izdevies tikai trīs bokseriem. 2006. gadā bija otŗā reize, bet pērn pagaidām pēdējā reize, kad vienam bokserim bija visas četras jostas (zemākās kategorijās; Brieža kategorijā nevienam tas nav izdevies). Līdz ar to WBSS automātiski ieraksta sava turnīra uzvarētāju boksa slavas zālē, jo būs tikai ceturtais bokseris vēsturē, kuram ir visas četras jostas. Turnīrs ir kaut kas boksam netipisks, kaut kas unikāls, fantastisks no skatītāju un organizāciju puses. Tas atmaksājas, jo interese par šo superturnīru ir milzīga. Boksa pasaulē ir viens no galvenajiem sarunu tematiem līdzās Entonijam Džošua, kurš ir "karsts" boksa aprindās," atgriežoties pie gaidāmās Brieža un Usika cīņas saka Zeps. Viņš norāda, ka arī trīs vai divu čempionu jostu atrašanās pie viena boksera arī nemaz nav tik bieži sastopama, līdz ar to WBSS ir pasaules mēroga boksa notikums.

Runājot par Brieža karjeru, Zeps norāda arī uz zināmu sabiedrības izglītošanu par profesionālo boksu. "Mums viens no izaicinājumiem bija tas, ka Latvijā nav izkoptas profesionālā boksa tradīcijas un cilvēkiem ir maz informācijas par to. Cilvēki uztver, ka ir daudzas jostas: Mairim ir viena, Usikam vēl viena, utt. Bet viss ir daudz vienkāršāk. Ir četras jostas, un visas šīs organizācijas ir viena otru atzinušas. Par jebkuru no šīm jostām sapņo katrs bokseris, kurš uzvilcis cimdus un izvēlējies iet profesionāļa ceļu. Izcīnīt kādu no šīm jostām ir līdzīgi kā tenisā uzvarēt kādā no "Grand Slam" turnīriem."

"Starp citu, Mairim nācās daudz ko klausīties, kamēr "būvēja" šo uzvaru rekordu. Piemēram to, ka nav cīnījies ar tiem augstākā līmeņa bokseriem. Bet, ja salīdzinām, tad Maira ātri uzvarētie pretinieki ar citiem spēcīgiem bokseriem ir cīnījušies astoņus, 12 raundus. Mairi jau arī nelaida klāt tām lielajām cīņām, jo bija jāsakrāj pieredze, jāsakrāj raundi. Līdzīgi kā tenisā, tu nevari uzreiz tikt pie spēlēšanas "Grand Slam", ja tev nav reitings un tu neesi pietiekami augsta līmeņa sportists. Bokseriem čempiona titula cīņa nāk ap 18. – 20. maču," skaidro Zeps.

Brieža pārstāvis Latvijas bokseriem pretnostata Usiku, kurš nācis pavisam no citas sporta vides un kura karjera ir izvērtusies strauja. "Ja Briedis ir tīrradnis, jo visu ceļu gājis pats ar savu komandu, tad Usiks ir "sistēmas produkts", ja tā var teikt. Usiks vispār ir diezgan unikāls, viņš izaudzis zem spēcīgas nacionālās federācijas, ilgi bijis amatieros (kas arī nav raksturīgi), relatīvi lielā vecumā kļuvis par olimpisko čempionu un tikai tad pārgājis profesionāļos."

Ņemot vērā, ka Usiks audzis labi sakārtotā vidē un bijis spēcīgā federācijā, tad ukrainim nav bijis jādomā par trenera darba apmaksu, par sparingpartneriem un par dažādiem boksera ikdienas sīkumiem. Savukārt pēc amatieru karjeras Usikam nākamais solis arī bijis daudz "spēcīgāks", jo noslēgts līgums ar leģendāro brāļu Kļičko kompāniju K2, kas tālāk karjerā viņam nospēlēja ietekmīga lobija lomu. "Var teikt, ka Usiks ir cilvēks, kurš audzis apstākļos, kur viss ir nodrošināts. Un tagad var redzēt, cik strauji var attīstīties profesionāļa karjera, ja kopā ar sportiskajiem sasniegumiem ir arī labo nodrošināta, sakārtota vide."

"Un tad pretī varam nolikt Mairi. Abi tikuši līdz titulam, abi tikuši līdz šai cīņai, bet pa dažādiem ceļiem. Varbūt pat Mairim tas var nākt par labu, jo aiz muguras ir liels rūdījums. Kā būs, to redzēsim sestdien cīņā," norāda Zeps.