Budapešta pēc referenduma ir atsaukusi savu kandidatūru no cīņas par 2024. gada vasaras olimpisko spēļu rīkošanas tiesībām, ziņo aģentūra "Reuters".

Šāds lēmums pieņemts trešdien, 22. februārī, pēc Ungārijas premjerministra Viktora Orbana, pilsētas mēra Ištvana Tarlosa un Ungārijas Olimpiskās komitejas (MOB) tikšanās.

Ungārijas politiskā kustība "Momentum" sarīkotajā aptaujā ir savākusi vairāk nekā 250 tūkstošus parakstu pret olimpisko spēļu rīkošanu valsts galvaspilsētā, kas iesniegti Budapeštas pieteikuma komisijā, pieprasot referendumu par spēļu rīkošanu. Līdz tam Budapešta bija pārvarējusi visas sākotnējās atlases kārtas.

"Budapeštai un Ungārijai olimpiskās spēles bija nacionāls jautājums," teikts valdības izplatītajā paziņojumā. "Pēdējo mēnešu laikā sākotnējā vienotība ir izirusi un olimpiskais jautājums no nacionāla pārvērties par politisko partiju lietu. Par to atbildība jāuzņemas opozīcijas partijām, kas atteicās no saviem sākotnējiem solījumiem [atbalstīt pieteikumu]."

Pieteikuma komisijas pārstāvji atteikušies komentēt lēmumu, iekams to nav izdarījusi Ungārijas valdība vai MOB. Tomēr pieteikuma komisijas kontā "Facebook" pieteikuma logo ir nomainīts pret melnbaltu.

Līdz ar to uz 2024. gada olimpisko spēļu rīkošanu pretendē divas pilsētas - Parīze un Losandželosa. Olimpiādes mājvieta tiks izvēlēta Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) sesijā šā gada septembrī Kualalumpurā.

Sākotnēji uz 2024. gada spēlēm pretendēja piecas pilsētas – pirmās, kas atteicās, bija Hamburga un Roma.

Kā zināms, nākamās vasaras olimpiskās spēles notiks 2020. gadā Tokijā.