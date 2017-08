Izlozē noskaidrojās, ka Latvijas sportistei cīņas jāsāk jau no kvalifikācijas kārtas, kurā Grigorjeva pēc punktiem ar 2:0 pieveica Azerbaidžānas sportisti Tatjanu Omeļčenko. Pēc tam otrajā cīņā jeb 1/8 finālā Latvijas cīkstone ar 9:6 pieveica Nesu Mariju Rodrigesu Tirado no Puertoriko. Savukārt 1/4 finālā Grigorjeva tīri ar 10:0 pieveica Ti Mu Hanu Ngujenu no Vjetnamas, uz paklāja aizvadot nepilnas divas minūtes.

Pusfinālā viņas pretiniece bija amerikāniete Alisone Makenzija Reigena, kura pirms gada pasaules čempionātā Budapeštā izcīnīja sudraba medaļu. Būdama vadībā ar 3:2, Grigorjeva izlaida pretinieces paņēmienu, kas ļāva amerikānietei svinēt uzvaru.

Tagad vakarā Grigorjeva aizvadīs cīņu par bronzas medaļu, tiekoties ar kādu no gandarījuma cīņu veiksminiecēm.

Grigorjeva ir viena no galvenajām favorītēm uz pasaules čempionāta godalgām savā svara kategorijā. Latvijas cīkstone četras reizes ir kļuvusi par Eiropas čempioni, bet pasaules čempionātā tikai reizi izcīnījusi medaļu, pirms trīs gadiem Baku kāpjot uz goda pjedestāla trešā pakāpiena.