No 10. līdz 22.aprīlim Rīgā, viesnīcas "Radisson Blu Hotel Latvija" konferenču zālē "Omega", tiks aizvadīts 18. Eiropas čempionāts klasiskajā šahā sievietēm, kas ir nozīmīgākais turnīrs mūsu valstī kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, informēja rīkotāji.

Pie šaha galdiņiem Rīgā sēdīsies septiņas no Eiropas reitinga pirmā desmitnieka, arī kontinenta ranga pirmais un pasaules trešais numurs Anna Muzičuka (Ukraina, 2569). Savukārt no Eiropas 25 labāko topa Latvijas galvaspilsētā ieradīsies 20 spēlētājas. 124 no 145 šahistēm ir starptautiskie tituli. Divpadsmit no tām ir vīriešu lielmeistara tituls, 32 šahistēm ir vīriešu starptautiskā meistara, bet 30 šahistēm sieviešu lielmeistares tituls.

Šī turnīra balvu fonds būs 75 000 eiro.

No Latvijas olimpiskās izlases dalībnieču sarakstā atrodamas lielmeistares Ilze Bērziņa un Inguna Erneste, kā arī gaidāma kādreizējās Latvijas izlases dalībnieces Agneses Līckrastiņas atgriešanās šāda līmeņa turnīros.

Latvijas Šaha federācijas prezidents Āris Ozoliņš, stāstīja, ka kuplais dalībnieču skaits un to augstais meistarības līmenis parāda Latvijas šaha un Rīgas augsto prestižu Eiropas šaha sabiedrībā. "Šis čempionāts ir gan liels gods, gan milzīga atbildība. Esam pārliecināti, kas tas tiks noorganizēts visaugstākajā līmenī, un mēs varēsim patiesi lepoties ar to," teica Ozoliņš.

Latvijas šā brīža sieviešu reitinga pirmais numurs Ilze Bērziņa: "Esmu gandarīta, ka šogad Latvijai ir izdevies kļūt par Eiropas sieviešu čempionāta organizatoru. Tas arī man rada izdevību spēlēt šajās visaugstākā līmeņa sacensībās un pārbaudīt savus spēkus stiprāko Eiropas šahistu vidū. Pēdējo un vienīgo reizi piedalījos Eiropas čempionātā tālajā 2009.gadā. Atšķirībā no lielākās daļas spēcīgākajām spēlētājām šajās sacensībās, esmu nevis profesionāla šahiste, kas ar šaha spēli pelna iztiku, bet esmu augsta līmeņa šaha amatiere, kā rezultātā šahu spēlēju brīvi, vairāk prieka pēc un pirms sacensībām nemēdzu uzstādīt sev kādus konkrētus, ļoti augstus mērķus. Reizēm tieši šī pieeja izrādās tā labākā un varu pat izrādīt konkurenci spēcīgajām profesionālēm. Priecāšos par katru līdzjutēju, kas atbalstīs mani šajās sacensībās."

Atgādināsim, ka Latvija Šaha federācija rīkošanas tiesības iegūva Eiropas Šaha savienības (ECU) Ģenerālajā asamblejā pagājušā gada septembrī Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku pasaules šaha olimpiādes laikā. Līdz ar sieviešu čempionātu Latvija ieguva tiesības rīkot 2018.gada Eiropas čempionātu jauniešiem vecuma grupās no U–8 līdz U–18.

Par tiesībām organizēt šīs gaidāmās sacensības Rīga sacentās ar Popradu (Slovākija). Tā kā Latvijas galvaspilsēta bija favorīts, Popradas pārstāvji piekrita rīkot abus turnīrus attiecīgi gadu vēlāk. Par šādu priekšlikumu nobalsoja visi 52 ECU delegāti.