Eiropas Jaunatnes Olimpiāde notiek katru otro gadu un šoreiz labākos jaunos sportistus no visas Eiropas uzņems Ungārijas pilsēta Ģēra. Latvija, šajā jauniešu sporta festivālā, būs pārstāvēta ar plašu komandu – 53 sportistiem, kuri piedalīsies septiņos no desmit Olimpiādes sacensību programmā iekļautajiem sporta veidiem.

Gan pēc sporta veidu klāsta, gan ceremoniju ziņā Eiropas Jaunatnes Olimpiāde līdzinās Olimpiskajām spēlēm. Sporta programmā tiek izmantota Olimpiskā simbolika un atribūtika, kā arī Olimpisko spēļu tradīcijas.

"Šīs spēles jaunos sportistus ieved Olimpiskajā saimē un viņiem ir iespēja sajust Olimpisko gaisotni", tā atzīst Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas vadītājs Juris Titovs. "Konkurence Olimpiādē būs ļoti spēcīga, taču bez sportiskajiem startiem un katra jaunieša individuāli noliktajiem mērķiem, jaunajiem talantiem ir jāatceras, ka šī ir vienreizēja iespēja mācīties un iegūt pieredzi, kādu nekur citur nav iespējams dabūt".

Pirms došanās ceļā, komanda kopā sanāks otrdien, 18.jūlijā, "Elektrum Olimpiskajā centrā" (Rīga, Grostonas iela 6b), 2.stāva konferenču zālē, plkst.14:00. Sportisti tiks informēti par noteikumiem, kas ir jāievēro Olimpiādes dalībniekiem, tiks iepazīstināti ar aktuālāko informāciju anti-dopinga jautājumos, kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis nosauks Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas karognesēju atklāšanas ceremonijai.

14.Eiropas Jaunatnes Olimpiāde notiks no 23.-29.jūlijam. Sacensībās savu sportisko meistarību pārbaudīs 50 Eiropas valstu jauno sportistu vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Latvijas komandas sastāvā iekļauti 53 sportisti, kas startēs 7 sporta veidos no 10 sacensību programmā paredzētajiem.

Individuālajos sporta veidos Latvijas pārstāvji startēs vieglatlētikā, peldēšanā, vingrošanā, tenisā, džudo, kanoe un riteņbraukšanā, taču šajā reizē Latvija nepiedalīsies nevienā no komandu sporta spēlēm.

Ierasts, lielākā pārstāvniecība no Latvijas būs vieglatlētikā, kurā startēs 16 sportisti, džudo sacensībās būs pārstāvēti 10 mūsu jaunie talanti, peldēšanā, riteņbraukšanā un vingrošanā startēs pa sešiem sportistiem, bet kanoe un tenisa sacensībās savu meistarību rādīs attiecīgi pieci un četri Latvijas jaunie sportisti.

Latvijas jaunos Olimpiešus uz Ģēru pavadīs un padomus sniegs 21 treneris, bet Olimpiādē no Latvijas piedalīsies arī divi starptautiskās kategorijas tiesneši, kuri vērtēs vingrošanas sacensības.

Latvijas sportisti piedalījušies visās Eiropas Jaunatnes Olimpiādēs, izņemot pirmo, un kopumā ir izcīnījuši vairāk nekā 30 medaļu.

Šajās sacensībās pirmo Olimpisko pieredzi guvuši arī vairāki Latvijā tagad labi zināmi Olimpieši un sportisti – vieglatlēti Jeļena Prokopčuka (1993), Staņislavs Olijars (1995), Līga Kļaviņa (1997), Inga Kožarenoka (1999), Ilze Gribule (2001), Poļina Jeļizarova (2005), Rita Obižājeva (2005), Laura Ikauniece-Admidiņa (2009), peldētāji Margarita Kalmikova (1993) un Romans Miloslavskis (1999), riteņbraucējs Indulis Bekmanis (2005), tenisiste Jeļena Ostapenko (2011).