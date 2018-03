Krievijas valsts domē, kā tas sagaidāms, "Oskara" pasniegšanu "Ikaram" kā labākajai dokumentālajai filmai tika nodēvēta par politisku žestu un ASV Kinoakadēmijas objektivitāte, izvēloties uzvarētāju, tika apšaubīta. "Grūti "Ikaru" nosaukt par dokumentālu filmu," Krievijas domes fiziskās kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāju Mihailu Degtjarovu citē krievu mediji. "Tā balstīta uz pārbēdzēja profesora Grigorija Rodčenkova liecībām, kurš pats apsūdzēts smagos noziegumus un, izskatās, vēl ir arī psihiski nevesels. Taču nav brīnums, ka amerikāņu kinokritiķius un skatītājus iespaidoja sižets, pēc tik ilgstoši uzturēta dopinga skandāla Rietumu medijos. Uzvara "Oskaru" ceremonijā filmai "Ikars" ir nepārprotami politisks pamats."

Skandalozais vācu žurnālists Haijo Zepelts, kurš iesāka Krievijas dopinga sāgu, publicējot filmu par dopinga pārkāpumiem Krievijas vieglatlētikā, uzskata, ka "Oskara" balva filmai "Ikars" ir pļauka SOK sejā, jo uzskata, ka šī organizācija nerīkojas pietiekami bargi attiecībā uz Krieviju. "Neapstrīdami fakti par centralizētas dopinga sistēmas pastāvēšanu Krievijā ir atzīti visaugstākajā līmenī. "Ikars" saņēmis visprestižāko balvu kino. Tā ir vēl viena spēcīga pļauka bezgribas SOK un tās vājajai vadībai, kas apkaunojoši izrīkojās ar bezprecedenta pierādījumiem." savā "Twitter" kontā ierakstījis Zepelts.

Savukārt filmas režisors Braiens Fogels iegūto "Oskaru" veltījis Rodčenkovam. "Mēs šo balvu veltām doktoram Grigorijam Rodčenkovam, mūsu bezbailīgajam ziņotājam, kurš šobrīd ir pakļauts lielām briesmām," režisoru citē izdevums "Variety". " Mēs ceram, ka filma "Ikars" būs kā modinātāja zvans par to, kas notiek Krievijā. Tāpat tas ir kino par to, cik svarīgi ir teikt patiesību. Tagad tas ir svarīgāk nekā jebkad."

"Pirms vairākiem mēnešiem Krievijas Olimpiskā komiteja publiski izteicās, ka Grigorijs būtu jānošauj kā Staļina laikos, un es neesmu dzirdējis, ka viņi to atsauktu," Fogels izteicies sarunā ar "Entertainments Weekly". "Es uzskatu, ka mums visiem šie draudi ir jāņem nopietni."

Uz "Oskaru" dokumentālo filmu kategorijā pretendēja arī filma "Last Men in Aleppo", par karu Sīrijā, "Strong Island" par režisora Jensa Forda brāļa slepkavību, "Abacus: Small Enough to Jail", un "Faces Places".