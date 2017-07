Piektdien Ventspilī sākās ielu kultūras un sporta festivāls "Ghetto Games" jeb "GGFest", kurā trīs dienās dalībnieki cīnīsies par festivāla 13 200 eiro lielā balvu fonda sadali.

Piektdien, "GGFest" pirmajā dienā uz Baltijas veikborda čempionātu un BMX "dirt" sacensībām ieradās simtiem ventspilnieku un pilsētas ciemiņu. Ventspils skeitparkā amatieru sacīkstēs sacensību godalgas ieguva 14 sportisti, pirmo vietu "scoot" disciplīnā izcīnīja Edgars Ekšteins, pirmo vietu skeitbordā - Džoijs Īgans, "inline" uzvaru plūca Toms Baltmuguris, bet starp "BMX" sportistiem pirmais bija Roberts Bišofs.

Savukārt Ventpils Piedzīvojumu parkā Baltijas čempionātā veikbordā pirmo vietu ieguva Džino Vetcels (Gino Wetzels) no Vācijas, otro – Dāvis Čeže no Latvijas, trešo – Simons Petai (Simon Pettai) no Igaunijas. Bet BMX sacīkstēs pirmo vietu ieguva Džonatans Komačo (Jonathan Comacho) no Ekvadoras, otro – Braiens Fokss (Brian Fox) no ASV, trešo – Simons Morats (Simon Moratz) no Vācijas.

Kopumā pirmajā dienā dažādās disciplīnās savus spēkus pārbaudīja 76 sportisti no dažādiem kontinentiem.

"Ghetto Games" ir lielākā ielu sporta un ielu kultūras kustība Austrumeiropā, kas savos pasākumos un aktivitātēs ik gadu pulcē ap 12 000 unikālo dalībnieku un vairāk nekā 200 000 skatītāju. Tā ir platforma savu spēju pilnveidošanai neatkarīgi no izcelsmes, sociālās grupas, tautības, rases un politiskās pārliecības. Jauniešu veidotais saturs "Ghetto TV" sasniedz miljoniem skatītāju internetā un pasaules mediju vidē. Kustības pamatvērtības ir mīlestība, draudzība un līdzcietība.