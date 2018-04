Par pirmā Latvijas skolu komandu čempionāta uzvarētājiem vidusskolu grupā kļuva Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, pamatskolu grupā Siguldas pilsētas vidusskola, bet sākumskolu grupā Valmieras Pārgaujas sākumskola.

Latvijas skolu komandu čempionātā piedalījās 23 skolu komandas no 10 Latvijas pilsētām un novadiem, kopskaitā 170 spēlētāji, tādējādi šis turnīrs bija līdz šim lielākais jauniešu badmintona turnīrs Latvijā. Uzvarētāji saņēma balvu no "Tallink" - visi komandas dalībnieki un treneri dosies kruīza braucienā uz Stokholmu.

Latvijas badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds ir ļoti pateicīgs "Tallink" par piešķirto balvu. Tas piesaistīja skolēnu un sporta skolotāju uzmanību. Siguldas badmintona treneris Uvis Raivis Kronenbergs Sportacetrs TV tiešraidē atzina, ka pēc tam, kad skolās tika izziņots par badmintona čempionātu un "Tallink" balvu, bijis acīmredzams bērnu pieplūdums treniņos.

"Daudziem bērniem šīs bija pirmās badmintona sacensības, kuras mainīja stereotipus par badmintonu. Daudziem jauniešiem parādījās papildus interese un badmintona azarts, vēlme sākt regulāri trenēties. Jaunieši Salaspilī izbaudīja īstus badmintona svētkus, kurus Latvijas badmintona federācija un Latvijas skolu sporta federācija noteikti organizēs arī turpmāk," stāsta Kristians Rozenvalds.

Latvijas skolu komandu čempionāts notika trijās vecuma grupās - sākumskola (4.-6.klase, līdz 2005.gadā dzimušie), pamatskola (7.-9. klase, līdz 2002.gadā dzimušie) un vidusskola (10.-12.klase, līdz 1998.gadā dzimušie). Latvijas skolu komandu čempionātā badmintonā tika aicinātas piedalīties visas Latvijas sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas, kā arī arodskolas un speciālās skolas.

Vidusskolu grupā finālā tikās divas Valmieras komandas - Valmieras valsts ģimnāzija un Valmieras Pārgaujas ģimnāzija. Visi finālā spēlējoši bija pieredzējuši badmintona spēlētāji - Artūrs Ķelpe, Edgars Vaivads, Mairis Loiko, Rihards Valters Blaubergs, Kitija Kristiāna Berga, Daniela Krista Langina, Nora Konovalova un Dana Bortkeviča. Spēlē par trešo vietu starp Talsu Kristīgā vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas komandām uzvarēja Siguldas komanda, kurā spēlēja arī Liāna Lencēviča, kura pērn pārstāvēja Latviju ne tikai Eiropas U17 un U19 čempionātos, bet arī Eiropas čempionātā pieaugušajiem.

Pamatskolu grupā pārliecinoši uzvarēja Siguldas pilsētas vidusskolas komanda, kurā spēlēja spēcīgākie Latvijas spēlētāji savās vecuma grupās - Amanda Azarova, Anna Kupča, Alens Zandovskis un Dāvis Strazdiņš. Otrajā vietā Liepājas 6.vidusskola, trešajā vietā Siguldas Valsts ģimnāzija, kura bronzas fināla uzvarēja Uzvaras vidusskolas komandu.

Sākumskolu grupā pārliecinoši uzvarēja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas komanda, kurā spēlēja bērni ar Latvijas čempionātu pieredzi - Rainers Zviedris, Jānis Kaspars Plūme, Oskars Potops, Arīna Babre, Darta Alise Demitere. Otrā vietā Siguldas pilsētas vidusskola, trešajā Cēsu pilsētas vidusskola.

Latvijas skolu komandu čempionātā piedalījās gan iepriekš nezināmi badmintona spēlētāji, gan arī Latvijas spēcīgākie jaunieši. Visvairāk skolēnu bija atbraukuši no Siguldas - 52, Jelgava - 28, Valmiera - 26, Liepāja - 21, Ugāle - 14, Talsi - 12, Jūrmala - 5, Cēsis - 4, Uzvara (Bauskas novads) - 4, Salaspils - 4.

Vienā komandā skola varēja pieteikt 8 puišus un 8 meitenes, taču maksimālais spēlētāju skaits vienā spēlē ir 4 puiši un 4 meitenes, bet minimālais skaits ir 2 puiši un 2 meitenes. Vienā komandu spēlē viens spēlētājs var piedalīties tikai 2 kategorijās.

Komandu savstarpējā spēle sastāv no 5 atsevišķām spēlēm - zēnu un meiteņu vienspēle, zēnu un meiteņu dubultspēle, kā arī jauktā dubultspēle. Komandu savstarpējā sacensība notiek līdz viena no komandām izcīna 100 punktus. Sākotnēji, piemēram, zēni spēlē vienspēli līdz viena no komandām sasniedz 20.punktu, tad turpina ar meiteņu vienspēli līdz uzvarošā komanda iegūst 40. punktu. Tad seko zēnu dubultspēle līdz 60.punktam, tālāk meiteņu dubultspēle līdz 80.punktam un visbeidzot jauktā dubultspēle līdz 100.punktam. Spēļu secība tiek noteikta izlozē pirms katras komandu sacensības.

"Šī ir iespēju skolu komandu čempionātā ļoti labi sevi parādīt tām skolām, kurai ir grūti nokomplektēt lielās komandas, kādas nepieciešamas tādos komandu sporta veidos kā futbols, volejbols, rokasbumba vai basketbols. Tā ir iespēja gan lielajām skolām, gan arī mazajām lauku skolām," stāsta Latvijas skolu sporta federācijas prezidents Andris Lukss.

"Lai gan badmintons ir individuāls sporta veids, taču pasaulē tieši komandu sacensības ir tās, kuras piesaista vislielāko interesi. Komandu čempionāti ir kā galvenais badmintona dzinulis, veicinot mediju, sponsoru un līdzjutēju interesi," stāsta Latvijas badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

"Šogad mūsu prioritāte ir attīstīt komandu čempionātus, tai skaitā iesākt tradīciju rīkot Latvijas skolu komandu čempionātu, attīstīt Latvijas badmintona līgu, aizsākt studentu līgu," norāda Kristians Rozenvalds.