Pie Brīvības pieminekļa aizvadītajā nedēļas nogalē veiksmīgi aizvadītas šīs vasaras grandiozākās BMX frīstaila sacensības pasaulē "Simple Summer Session", informēja organizatori.

Brīvības pieminekļa laukumā par godalgotām vietām cīnījās un savas prasmes demonstrēja pasaulē labākie BMX frīstaila sportisti. Speciāli šim pasākumam būvētā skeitparka trasē pulcējās vairāk kā 40 pasaulslaveni profesionāļi no 15 dažādām valstīm.

Šāda mēroga ekskluzīvs pasākums pašā Brīvības pieminekļa pakājē bija vēl kas nepieredzēts Latvijā. "Simple Session" ir ekstrēmo sporta veidu festivāls, kas ziemas mēnešos tiek aizvadīts Igaunijā, Tallinā. Savu 17 gadu pastāvēšanas ietvaros šis pasākums mūsu kaimiņvalstī ir kļuvis par starptautiski atpazīstamu zīmolu un vienu no gada svarīgākajiem notikumiem ekstrēmo sporta veidu pārstāvjiem no visas pasaules. Pasākums pulcē vadošos BMX frīstaila un skeitborda sportistus, kā arī sniedz iespēju Baltijas uzlecošajiem talantiem pierādīt sevi starptautisku sacensību vidē.

Lai īstenotu šāda mēroga sacensības, pie Brīvības pieminekļa īslaicīgi tika uzstādīts 800 kvadrātmetru liels skeitparks. Trases dizainu sagatavoja pasaulē vadošais skeitparku būvju arhitekts Neits Vesels no ASV. Viņš ir atbildīgs par skeitparku veidošanu tādiem pasākumiem kā slavenās "X-Games" sacensības ASV un "Simple Session". Par konstrukciju celtniecību un uzstādīšanu atbildīgs latviešu uzņēmums, kurš attiecīgajā jomā izcīnījis pasaules mēroga atzinību – "Mind Work Ramps". Trase tika uzstādīta 3 dienu laikā tieši pirms pasākuma norises dienas 26. augustā un demontēta uzreiz pēc pasākuma veiksmīga noslēguma.

Latvijas godu prestižajās sacensībās pārstāvēja deviņi pašmāju BMX frīstaila sportisti. Sīvā konkurencē divi latviešu braucēji izcīnīja vietu finālā. "BMX Park" disciplīnā, kur raksturīga liela amplitūda, riskanti un akrobātiski triki, sesto vietu kopvērtējumā ieguva 18 gadus vecais Ernests Zebolds no Ventspils. Savukārt "BMX Street" disciplīnā, kas īpaša ar ļoti tehniski sarežģītām un virtuozām triku kombinācijām piekto vietu ieguva Kristaps Reimanis no Tukuma.

Viens no galvenajiem sacensību organizatoriem Toms Siliņš par Latvijas sportistu sniegumu izteicās atzinīgi: "Bez šaubām, Latvijas BMX frīstaila nākotne ir spoža un par visu minēto sportistu sasniegumiem mēs noteikti dzirdēsim vēl pat pirms 2020. gada olimpiskajām spēlēm Tokijā. Latvija ir iezīmēta pasaules BMX kartē un ieņem tikpat atpazīstamu statusu kā "Simple Session" mājvieta Igaunija. Prieks, ka kopā ar kaimiņiem mums izdodas celt līmeni visā Baltijas reģionā."

"BMX Street" disciplīnā pirmo vietu izcīnīja Lielbritānijas sportists Alekss Donahijs, aiz sevis otrajā un trešajā vietā atstājot vāciešus Leonu Hopu un Danielu Tenti. "BMX Park" sacensību uzvarētājs bija Konstantīns Andrejevs no Krievijas, otrajā vietā atstājot BMX frīstaila leģendu Danielu Dērsu no Venecuēlas un jauno talantu Džastinu Douelu no ASV.