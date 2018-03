Nedēļas nogalē, 3. un 4. martā, "Elektrum" Olimpiskajā centrā risinājās 19. starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā "Baltijas aplis", kurās skatītājus priecēja labākās mākslas vingrotājas no 18 valstīm.

Sacensību pirmajā dienā notika cīņa par medaļām daudzcīņā, kur uzvara un augstākā kaluma medaļa tika Ukrainas vingrotājai Vladai Nikoļčenko, sudrabs – Salomei Pazhavai no Gruzijas un bronza – Katrinai Tasevai no Bulgārijas. Labākais Latvijas meiteņu sniegums bija Alinai Baklaginai.

"Baltijas aplis 2018" otrajā dienā sportistes sacentās finālā individuāli atsevišķos vingrojumu veidos. Vingrojumos ar riņķi zelta medaļu ieguva Katrina Taseva, sudraba - Salome Pazhava, bet bronzas medaļu izcīnīja Vlada Nikolčenko. Vingrojumos ar bumbu pirmā vieta Salomei Pazhavai, otrā vieta Alinai Harnasko no Baltkrievijas, bet trešā vieta Erikai Zafirovai no Bulgārijas. Vingrojumos ar vālītēm zelta medaļu izcīnīja Vlada Nikolčenko, sudrabs tika Zohrai Aghamirovai no Azerbaidžānas, bet bronza - Erikai Zafirovai. Savukārt vingrojumos ar lentu zelta medaļu izcīnīja Katrina Taseva, sudraba godalgu ieguva Alina Adilkhanova no Kazahstānas, bet bronza tika Julijai Evčikai no Baltkrievijas.

"Baltijas aplis" nav iedomājams bez Latvijas pazīstamo mākslinieku piedalīšanās, līdzi jušanas un atbalsta, norāda rīkotāji. Katru gadu vingrotājas sacensību laikā cīnās par mākslinieku darbiem. Jau tradicionāli sacensību beigās notika konkurss "Mis Elegance", kurā mākslinieku žūrija izvēlējās elegantāko vingrotāju. Šogad titulu ieguva vingrotāja Katrina Taseva no Bulgārijas. Vingrotājas balvā saņem arī mākslinieku darbus, kad katrs mākslinieks izvēlas savu simpātiju un pasniedz tai savu darbu kā piemiņas velti no sacensībām "Baltijas aplis 2018". Savukārt skatītāju simpātiju ieguva Salome Pazhava no Gruzijas.