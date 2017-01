Francijas vīriešu handbola izlase savās mājās notiekošā pasaules čempionāta pusfināla mačā ceturtdien ar 31:25 (15:12) pārspēja Slovēniju, finālturnīra titula spēlē iekļūstot septīto reizi vēsturē.

Finālā francūži spēkosies ar Horvātijas un Norvēģijas pusfināla uzvarētāju.

Pusfinālā francūžiem rezultatīvākais bija Nedims Remili, kurš guva sešus vārtus. Savukārt par labāko spēlētāju tika atzīts vārtsargs Vensāns Žerārs, kurš pirmo reizi šajā finālturnīrā spēli sāka sākumsastāvā.

"Viņi mums sarūpēja daudz problēmu, līdz ar to uzvara nenāca viegli. Zinājām, ka jau sākumā jāiegūst pārsvars, lai to noturētu līdz spēles galam. Horvātija un Norvēģija ir ļoti labas komandas. Nav svarīgi, kurš uzvarēs otrā pusfinālā. Koncentrēsimies tikai uz savu spēli, kā to esam darījuši visa turnīra gaitā," pēc spēles teica Remili.

Francijas handbolisti par pasaules čempioniem kronēti 1995., 2001., 2009. un 2011.gadā, kā arī iepriekšējā finālturnīrā, kas norisinājās aizpērn. Vienīgais zaudējums finālā tika piedzīvots 1993.gadā pret Krievijas izlasi.

Pasaules čempionāta finālturnīrā 24 izlases bija sadalītas četrās apakšgrupās pa sešām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā jeb astotdaļfinālā iekļuva katras grupas četras labākās izlases.

Pasaules čempionāta spēles tiesā arī Latvijas soģi Renārs Līcis un Zigmārs Sondors.

Kā zināms, Latvijas handbolisti pērn jūnijā dramatiskā cīņā palika bez ceļazīmes uz šī gada pasaules čempionātu. Toreiz duelī ar Baltkrieviju rezultāts divu spēļu summā bija neizšķirts, bet finālturnīru sasniedza pretinieki, kuri iemeta vairāk vārtus izbraukuma mačā.

Decembrī Latvijas izlase Rīgas domes kausa izcīņā spēkojās ar finālturnīra dalībniecēm Baltkrieviju, Krieviju un Ēģipti. Tāpat finālturnīrā piedalījās arī Latvijas izlases pretinieces 2018.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Ungārija un Riodežaneiro olimpisko spēļu čempione Dānija.

Pasaules čempionāts handbolā noslēgsies svētdien ar finālmaču, bet bronzas medaļas spēle norisināsies sestdien.