Lielbritānijas bokserim Deividam Hejam pēc zaudējuma savam tautietim Tonijam Beljū nepieciešama operācija, vēsta BBC.

Jau ziņots, ka sestdien notikušajā cīņā pašreizējais Pasaules Boksa padomes (WBC) čempions pirmā smagā svara (līdz 90,7 kg) kategorijā Belju 11. raundā pieveica titulēto Heju, kurš guva savainojumu. Sestajā raundā Hejs guva kājas savainojumu, bet 11. raundā viņš tika nokautēts.

Pēc cīņas izrādījies, ka 36 gadus vecajam Hejam nepieciešams operēt Ahilleja cīpslu, kas ieplīsa cīņas laikā.

Arī pats Beljū šajā cīņā guva savainojumu. Viņš otrajā vai trešajā raundā lauza labās rokas plaukstas kaulu. Bokseris sacīja, ka viņa roka ir piepampusi kā boulinga bumba, bet pārāk lielas sāpes viņš nejūtot.

Jau vēstīts, ka Beljū bija jātiekas ar obligāto titula pretendentu Mairi Briedi no Latvijas, tomēr viņš izvēlējās aizvadīt principiālu dueli ar smagsvaru kategorijas bokseri Heju.

Beljū karjeras laikā tagad uzvarējis 29 no 32 cīņām, 19 no tām noslēdzot ar nokautu. Savukārt Hejs 31 cīņā ticis pie 28 uzvarām, 26 no tām noslēdzot ar nokautu.