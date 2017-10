Flikers bija labākais svara kategorijā līdz 66 kilogramiem, taču apbalvošanas ceremonijā organizatori atteicās atskaņot Izraēlas himnu. Tā vietā tika atskaņota Starptautiskās Džudo federācijas himna, un Izraēlas karoga vietā tika pacelts organizācijas karogs.

Liela daļa arābu valstu, kuru starpā ir Apvienotie Arābu Emirāti, vēl mūsdienās neatzīst Izraēlas tiesības uz pastāvēšanu. Tas arī bija iemesls šādai sacensību organizatoru rīcībai.

"Tas bija dīvaini," neslēpa Flikers. "Izraēla ir mana valsts, un es lepojos, ka esmu izraēlietis.

Kad tika atskaņota džudo federācijas himna, sportists pie sevis dziedāja Izraēlas himnu.

Wow. Israeli wins gold in Judo in Abu Dhabi, which refuses to show Israeli flag or play its national anthem. So he sings it quietly himself. pic.twitter.com/EuJbcP4wTu