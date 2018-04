Latvijas jātnieks Kristaps Neretnieks, raizēs par zirga Moon Ray veselību, nolēmis nepiedalīties nedēļas nogalē Parīzē gaidāmajās Pasaules kausa finālsacensībās konkūrā, pavēstījis sportists.

Neretnieks sociālajā vietnē "Facebook" norādījis, ka zirgs nav gatavs lēkt sacensībās, lai gan dienu iepriekš par to nekas neliecināja.

"Pirmajā dienā šeit Parīzē viss bija kārtībā, taču veterinārajā pārbaudē viņš [Moon Ray] atkal nejutās labi, bet es negribu uzņemties risku," rakstīja Neretnieks.

Jātnieks neslēpa, ka visa komanda ir sarūgtināta, taču viņš cenšas fokusēties uz pozitīvām lietām.

Parīzē Neretnieks gan piedalīsies maršrutos, kas nav Pasaules kausa ietvaros, startējot ar zirgu Cornet's Spirit, kuram ir liels potenciāls, taču šis zirgs vēl ir apmācību procesā.

Jāpiebilst, ka marta vidū Neretnieks atteicās no dalības galvenajā - "Grand Prix" - maršrutā vienās no prestižākajām sacensībām spēcīgajā Rietumeiropas līgā. "Grand Prix" maršruts bija iecerēts kā noslēdzošais prestižajās CSI5* jeb piecu zvaigžņu kategorijas sacensībās, tomēr Neretnieks paziņoja, ka zirgs Moon Ray iesildīšanās laikā nav juties labi, tāpēc arī tad viņš nolēma neriskēt ar dzīvnieka veselību un no starta atteicies.

Sacensību galvenā maršruta balvu fonds bija 400 000 eiro, bet tajā uzvarēja francūzis Simons Delestrē ar zirgu Hermes Ryan, par to nopelnot 132 000 eiro.

Ceļazīmi uz Pasaules kausa finālsacensībām Neretnieks marta sākumā nodrošināja Polijas galvaspilsētā Varšavā notikušā Centrāleiropas zonas finālā, kopvērtējumā tiekot starp trim labākajiem. Uzvaru ar 124 punktiem svinēja igaunis Urmass Rāgs, otrais ar 108 punktiem bija čehs Alešs Opatrnijs, bet Neretniekam un igaunim Reinam Pilam bija pa 106 punktiem. Tomēr augstāku vietu ieņēma Latvijas jātnieks, kurš zonas finālsacensību "Grand Prix" maršrutā bija desmitais, kamēr Pils ieņēma 19.vietu.

Neretnieks ir līdz šim veiksmīgākais Latvijas konkūra sportists, kurš guvis lielākos panākumus pasaules mērogā, jo ir vienīgais Latvijas jātnieks, kurš startējis trīs Pasaules kausa finālos. Viņš 2013.gadā ar zirgu Conte Bellini ieņēma 21.vietu, gadu vēlāk šis duets bija 19.vietā, bet 2015.gadā ar Romanie Cece pēc pirmās kvalifikācijas dienas Neretnieks neturpināja cīņu par vietu Pasaules kausa kopvērtējumā, bet ar zirgu Las Vegas startēja "Grand Prix" maršrutā un spēcīgā konkurencē ieguva 12.vietu.

Neretnieks ir arī vienīgais Latvijas jātnieks, kurš spējis iekļūt pasaules spēcīgāko jātnieku reitinga "Longiness Ranking" septiņdesmitniekā.