Latvijas kanoe airēji Dagnis Iļjins un divnieks Aivis Tints/Gatis Pranks piektdien sasniedza Bulgārijā notiekošā Eiropas čempionāta finālus 1000 metru distancē.

Kanoe vieninieku sacensībās Iļjins savā priekšsacīkšu braucienā starp astoņiem konkurentiem ieņēma sesto vietu, finišējot ar laiku trīs minūtes un 55,136 sekundes. Lai automātiski kvalificētos finālam, bija nepieciešams iekļūt pirmajā trijniekā. Tādā gadījumā Latvijas sportistam distanci vajadzēja mērot par septiņām sekundēm ātrāk.

Savukārt pusfinālā viņš savā braucienā finišēja dalītā otrajā vietā, nodrošinot vietu finālā, kur iekļuva trīs labākie brauciena dalībnieki. Iļjins pusfinālā finišu sasniedza pēc četrām minūtēm un 9,312 sekundēm.

Pērn Iļjins piedalījās Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs, kur 1000 metros izcīnīja 13.vietu, kā arī palika 21.pozīcijā 200 metros.

Tikmēr kanoe divnieks Tints/Pranks savā priekšsacīkšu braucienā palika septītie, bet finālā uzreiz iekļuva trīs ātrākās laivas. Latvijas duets finišu sasniedza pēc trīs minūtēm un 44,580 sekundēm, bet lai uzreiz tiktu finālā, viņiem vajadzēja būt par teju desmit sekundēm ātrākiem.

Tomēr pusfinālā viņi savu mērķi sasniedza, jo deviņu duetu konkurencē ieņēma trešo vietu, kā pēdējie iekļūstot finālā. Pusfinālā Tints/Pranks finišēja pēc trīs minūtēm un 46,668 sekundēm, no uzvaru guvušās Ukrains laivas atpaliekot par 1,6 sekundēm.

Savukārt vēl trīs Latvijas laivām finālā iekļūt neizdevās. Smaiļotājs Kaspars Tīklenieks 500 metru distancē tika pusfinālā, taču tur palika astotais deviņu dalībnieku konkurencē, no tikšanas labāko trijniekā, kas iekļuva finālā, atpalikdams nepilnas deviņas sekundes. Viņš šajā distancē tika klasificēts 14.vietā.

Pusfinālu sasniedza arī dāmu kanoe divnieks Jūlija Gutova un Agnija Bērziņa, kuras 500 metru distancē savā priekšsacīkšu braucienā bija piektās septiņu duetu konkurencē, no labākā trijnieka, kas automātiski tika finālā, atpaliekot par sešām sekundēm. Savukārt pusfinālā viņas palika pirmspēdējā vietā astoņu duetu konkurencē, no trijnieka, kas ļautu airēt finālā, atpaliekot 1,2 sekundes. Līdz ar to Gutova/Bērziņā sacensības šajā distancē noslēdza 13.vietā.

Tikmēr kanoists Staņislavs Leščinskis savā priekšsacīkšu braucienā palika pēdējais astotais un pusfinālā neiekļuva

Plovdivā notiekošajā čempionātā sestdien sportisti dalīs medaļas 500 un 1000 metru distancēs, kā arī notiks priekšsacīkstes un pusfināli 200 metros, bet sacensības noslēgsies svētdien.