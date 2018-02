Latvijas karatists Kalvis Kalniņš svētdien izcīnīja bronzas medaļu Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Dubaijā notiekošajā premjerlīgas posmā.

Kalniņš, kurš pērn maijā kļuva par Eiropas čempionu, "kumite" grupā līdz 60 kilogramiem, bronzas finālā ar rezultātu 3:0 pārspēja krievu Stepanu Jefimenko.

Kā vēstīts, piektdien savā 27.dzimšanas dienā Kalniņš pirmajā kārtā ar 5:0 pieveica japāni Jugo Kozaki, tālāk ar 2:0 uzvarēja Andželo Kreščenco no Itālijas, bet apakšgrupas finālā ar 6:5 bija labāks arī pār gruzīnu Davidu Tkebučavu.

Līdz ar to viņš iekļuva pusfinālā, bet tajā ar 3:5 zaudēja Emilam Pavlovam no Maķedonijas, līdz ar to viņam bija jāpiedalās bronzas finālā.

Piektdien uz paklāja izgāja arī Ruslans Sadikovs, kurš startēja "kumite" grupā līdz 75 kilogramiem, bet jau pirmajā cīņā ar 0:2 piekāpās uzbekam Dastonbekam Otabolajevam.

Kalniņš un Sadikovs bija vienīgie Latvijas pārstāvji šajā etapā.

Jau vēstīts, ka Kalniņš 2010.gadā ieguva bronzas medaļu pasaules čempionātā, 2012.gadā bija otrais Eiropas meistarsacīkstēs, gadu vēlāk kontinenta čempionātā tika pie trešās vietas, bet pērn izcīnīja arī zelta medaļu.

Tāpat viņš pērn martā izcīnīja sudraba medaļu vienā no karatē premjerlīgas posmiem.

Karatē 2020.gadā būs Tokijas olimpisko spēļu programmā un šo sacensību dalībniekus noteiks pēc pasaules ranga. Savukārt pasaules ranga punktus iespējams nopelnīt vienīgi premjerlīgas turnīros, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.